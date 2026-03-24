Ninh Binh suspend la pêche dans certaines communes littorales

>> Cà Mau renforce la gestion des navires pour lutter contre la pêche INN
>> Lâm Dông: efficacité initiale des modèles de lutte INN
>> Pêche INN : Quang Ngai se mobilise pour faire lever le "carton jaune" de l’UE
|Les autorités du province de Ninh Binh (Nord) exigent que les pêcheurs respectent la réglementation en vigueur pour l’exploitation des ressources halieutiques en mer et dans les eaux intérieures.
|Photo : VNA/CVN
Cette interdiction s’appliquera du 1er avril au 30 juin 2026.
Selon cette décision, la zone concernée est la région côtière de Quât Lâm, comprenant les communes de Giao Hung, Giao Binh, Giao Ninh, Hai Quang et Hai Tiên, délimitée par les points aux coordonnées suivantes : C4a (20°12’30"N, 106°26’50"E), C4b (20°08’00"N, 106°31’00"E), C4c (20°03’00"N, 106°24’00"E) et C4d (20°08’00"N, 106°19’30"E).
Sont interdits, entre autres, la pêche au chalut (à l’exception du chalut destiné à la capture de petites crevettes) ; la pêche utilisant la lumière (à l’exception de la pêche au calmar à la ligne) dans les zones côtières ; ainsi que diverses techniques de pêche de fond ou artisanales et les activités combinées avec des bateaux motorisés dans les zones côtières et intérieures.
Sont également interdits les engins de dragage du fond utilisant des cadres en métal associés à des bateaux, des treuils ou des systèmes de pompage (pêche à l’anguille, aux mollusques, etc.) dans les zones côtières et intérieures.
Par ailleurs, les autorités provinciales exigent que les pêcheurs respectent les tailles minimales de mailles des filets conformément à la réglementation en vigueur pour l’exploitation des ressources halieutiques en mer et dans les eaux intérieures.
VNA/CVN