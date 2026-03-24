Ninh Binh suspend la pêche dans certaines communes littorales

Dans le but de protéger et de développer les ressources halieutiques conformément aux instructions du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le Comité populaire de la province de Ninh Binh a publié, lundi 23 mars, une liste des zones soumises à une interdiction temporaire de pêche, ainsi que des métiers et engins de pêche interdits dans les zones côtières et les eaux intérieures de la localité.

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Photo : VNA/CVN

Cette interdiction s’appliquera du 1er avril au 30 juin 2026.

Selon cette décision, la zone concernée est la région côtière de Quât Lâm, comprenant les communes de Giao Hung, Giao Binh, Giao Ninh, Hai Quang et Hai Tiên, délimitée par les points aux coordonnées suivantes : C4a (20°12’30"N, 106°26’50"E), C4b (20°08’00"N, 106°31’00"E), C4c (20°03’00"N, 106°24’00"E) et C4d (20°08’00"N, 106°19’30"E).

Sont interdits, entre autres, la pêche au chalut (à l’exception du chalut destiné à la capture de petites crevettes) ; la pêche utilisant la lumière (à l’exception de la pêche au calmar à la ligne) dans les zones côtières ; ainsi que diverses techniques de pêche de fond ou artisanales et les activités combinées avec des bateaux motorisés dans les zones côtières et intérieures.

Sont également interdits les engins de dragage du fond utilisant des cadres en métal associés à des bateaux, des treuils ou des systèmes de pompage (pêche à l’anguille, aux mollusques, etc.) dans les zones côtières et intérieures.

Par ailleurs, les autorités provinciales exigent que les pêcheurs respectent les tailles minimales de mailles des filets conformément à la réglementation en vigueur pour l’exploitation des ressources halieutiques en mer et dans les eaux intérieures.

VNA/CVN