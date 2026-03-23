Le marché des engrais s’efforce de rester stable face aux chocs mondiaux

La montée des tensions au Moyen-Orient fait grimper les prix mondiaux des engrais et suscite des inquiétudes chez les agriculteurs quant au coût des intrants, alors que les perturbations des principales voies maritimes menacent l’approvisionnement en matières premières essentielles.

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Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

Pour une économie agricole comme celle du Vietnam, cette volatilité souligne la nécessité de sécuriser l’approvisionnement en engrais et de contenir les coûts des intrants afin de protéger la production agricole contre les chocs externes.

Les prix des engrais sur le marché intérieur évoluent généralement en phase avec les tendances internationales. Lorsque les prix mondiaux flambent, les producteurs locaux ont tendance à ajuster leurs prix de vente afin de s’aligner sur le marché et de saisir les opportunités d’exportation.

Les observations du marché montrent que plusieurs grossistes et distributeurs ont annoncé de nouvelles hausses de prix.

Au détail, le prix de l’urée varie entre 610.000 et 650.000 dôngs le sac de 50 kg pour les produits de la société par actions PetroVietnam Cà Mau Fertiliser, tandis que celui de la PetroVietnam Fertiliser and Chemicals Corporation (Phu My) se situe entre 610.000 et 660.000 dôngs le sac.

Les prix des autres engrais restent également élevés. Le DAP Hông Hà se vend entre 1,25 et 1,3 million de dôngs le sac, l’engrais potassique granulé entre 500.000 et 530.000 dôngs et le NPK 16-16-8 entre 600.000 et 750.000 dôngs, selon la région et le distributeur.

Par rapport à fin février, plusieurs engrais courants, dont l’urée de Cà Mau et Phu My, le NPK 16-16-8 et le potassium en poudre, ont vu leur prix augmenter d’environ 10.000 dôngs par sac de 50 kg, signe que le marché intérieur commence à réagir à la flambée des prix mondiaux.

Risques liés au transport maritime

Selon Phùng Ha, président de l’Association vietnamienne des engrais, les perturbations dans le détroit d’Ormuz constituent un facteur majeur de la hausse des prix, cette voie maritime étant essentielle pour le transport mondial des engrais.

Les différents types d’engrais dépendent de matières premières spécifiques. La production d’urée repose en grande partie sur le gaz naturel ou le charbon, tandis que les engrais phosphatés comme le DAP nécessitent du minerai d’apatite. En cas de perturbation du détroit, les expéditions de soufre, d’urée et d’ammoniac - intrants clés pour les engrais azotés - pourraient être fortement affectées.

Chaque mois, environ 1,2 à 1,5 million de tonnes d’urée, 1,5 à 1,8 million de tonnes de soufre et 400.000 à 500.000 tonnes d’ammoniac transitent par cette voie maritime. L’ammoniac est un intrant essentiel pour les engrais azotés tels que l’urée, le phosphate monoammonique (MAP), le DAP et le sulfate d’ammonium (SA), tandis que le soufre sert à produire de l’acide sulfurique, composant indispensable des engrais comme le DAP, le superphosphate simple (SSP) et le sulfate de potassium (SOP).

Les coûts logistiques pourraient également fortement augmenter en cas de perturbation des routes maritimes, car la plupart des méthaniers et des vraquiers transportant du soufre ne peuvent pas facilement modifier leur itinéraire. En l’absence de routes alternatives contournant le détroit, les coûts de transport — notamment les tarifs des conteneurs, les primes d’assurance, le carburant et la main-d’œuvre — pourraient grimper rapidement.

Photo : Hoài Tho/VNA/CVN

Par ailleurs, les tensions géopolitiques ont contraint certaines usines d’engrais iraniennes à suspendre leur production d’urée et d’ammoniac. Des installations en Égypte et en Jordanie ont également été affectées par les perturbations des approvisionnements en gaz naturel en provenance d’Israël.

Moyens de soutien nationaux

Ces facteurs mondiaux pourraient influencer les prix des engrais au Vietnam dans les prochains mois, d’autant plus que le pays reste un important importateur.

Selon la Direction générale des douanes, le Vietnam a importé environ 6,2 millions de tonnes d’engrais en 2025, pour une valeur d’environ 2,2 milliards de dollars. Les engrais potassiques représentaient la part la plus importante, avec environ 1,2 million de tonnes, pour une valeur de 437 millions de dollars. Les importations en provenance d’Afrique du Sud ont atteint environ 1,2 million de tonnes, pour une valeur de 193 millions de dollars.

Malgré ses capacités de production nationales, le Vietnam a importé environ 576.000 tonnes d’urée en 2025, pour une valeur de 226,4 millions de dollars. Les importations d’engrais NPK ont atteint environ 867.000 tonnes, tandis que celles de DAP se sont élevées à près de 575.000 tonnes, pour une valeur respective de 414,6 millions et 415,1 millions de dollars.

Toutefois, les experts estiment que la situation reste maîtrisable grâce à la solidité relative du secteur vietnamien des engrais. Les principales usines, notamment celles exploitées par PetroVietnam Fertiliser and Chemicals Corporation, PetroVietnam Cà Mau Fertiliser, Ha Bac Nitrogenous Fertiliser and Chemicals Company et Ninh Binh Nitrogenous Fertiliser Company, contribuent à garantir un approvisionnement stable en urée pour le marché intérieur.

Selon l’Association vietnamienne des engrais, le pays consomme chaque année environ 10 à 10,5 millions de tonnes d’engrais inorganiques, grâce à une combinaison de production nationale et d’importations.

Le Vietnam est capable de produire la plupart des principaux types d’engrais, notamment l’urée, le DAP, le SSP, le phosphate monocalcique (FMP), le SOP et divers mélanges NPK. Il exporte même certains produits en quantités modérées, tels que le SSP, le DAP et le NPK.

Selon Nguyen Thi Hien, directrice générale adjointe de la société par actions PetroVietnam Ca Mau Fertiliser, l’usine continue de fonctionner normalement, produisant ses deux principaux produits : l’urée et les engrais NPK.

Elle a indiqué que les prix mondiaux de l’urée ont fortement augmenté, principalement en raison de la hausse des coûts de transport, et que les prix nationaux pourraient suivre cette tendance à l’approche de la saison agricole. La durée de cette hausse dépendra de l’évolution du marché mondial.

Parallèlement, des représentants de PetroVietnam Fertiliser and Chemicals Corporation ont indiqué que les cours internationaux de l’urée restent influencés par le contexte géopolitique, bien que les usines nationales fonctionnent normalement et que l’approvisionnement intérieur demeure stable.

Gérer la volatilité

Malgré des conditions d’approvisionnement relativement stables, les experts avertissent que le marché vietnamien des engrais reste exposé à la volatilité mondiale. L’interconnexion croissante des marchés des matières premières fait que les tensions géopolitiques, même éloignées, peuvent affecter les chaînes d’approvisionnement et les prix.

Il est donc crucial, pour les entreprises comme pour les autorités de régulation, de suivre de près l’évolution des marchés mondiaux de l’énergie et de la logistique afin d’anticiper les fluctuations des prix.

Les producteurs vietnamiens ont déjà mis en œuvre plusieurs stratégies d’adaptation, notamment la diversification des sources d’approvisionnement, le maintien d’une production stable, la réduction des coûts intermédiaires, le développement de produits de substitution et l’investissement dans des technologies avancées pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts.

Les experts recommandent également de privilégier les intrants nationaux, de réduire la consommation d’énergie et de matières premières et d’accélérer la recherche sur des engrais à haute efficacité.

Pour les agriculteurs, l’application du principe des "quatre bons", bon type, bonne quantité, bon moment et bonne méthode, permet d’optimiser l’utilisation des engrais et d’atténuer l’impact des fluctuations de prix.

VNA/CVN