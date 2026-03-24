Le Vietnam renforce son emprise sur le marché thaïlandais du poivre

Les exportations de poivre du Vietnam ont progressé de plus de 30% au cours des deux premiers mois de l'année. La Thaïlande s'est imposée comme un marché de premier plan grâce à une demande en forte hausse et à une dépendance importante vis-à-vis de l'offre vietnamienne.

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Photo : VNA/CVN

Selon le Département des douanes, le Vietnam a exporté 35.600 tonnes de poivre, pour une valeur de plus de 231 millions de dollars, au cours des deux premiers mois de l'année, soit une augmentation de 30,8% en volume et de 25,6% en valeur par rapport à la même période de l'année précédente.

Cette croissance s'inscrit dans un contexte mondial favorable, marqué notamment par des prévisions de baisse de l'offre mondiale de 15 à 20% en raison de la diminution des stocks dans les principaux pays producteurs, tandis que la demande poursuit sa reprise. Les États-Unis devraient accroître leurs importations suite à la réduction des droits de douane, et la Chine augmente également ses achats en raison de faibles niveaux de stocks.

Le 22 mars, les prix intérieurs du poivre sont restés élevés, autour de 136.000 dôngs (près de 5,2 dollars/kg), permettant aux agriculteurs de maintenir des marges bénéficiaires positives. Le prix moyen à l'exportation s'est redressé à 6.609 dollars la tonne en février, même si la moyenne sur deux mois a encore reculé de 4% sur un an, à 6.499 dollars la tonne.

Les États-Unis sont restés le principal acheteur, représentant plus de 25% de la valeur totale des exportations, soit près de 66 millions de dollars, suivis par l'Allemagne avec près de 15 millions de dollars. La Thaïlande s'est classée troisième après une forte hausse de ses importations, avec 1.940 tonnes achetées pour une valeur de plus de 14 millions de dollars, soit une augmentation de 125% en volume et de 104% en valeur.

Les données du ministère thaïlandais du Commerce montrent une augmentation constante des importations de poivre, passant de 5.990 tonnes en 2020 à 9.652 tonnes en 2025, soit une croissance annuelle moyenne d'environ 10%. Le Vietnam fournit désormais environ 99,63% du poivre importé par la Thaïlande, grâce à une forte demande des secteurs agroalimentaire et touristique et à une production nationale limitée. Le marché constitue également des stocks face à un resserrement de l'offre mondiale.

Les agriculteurs vendant avec prudence dans l'espoir d'une nouvelle hausse des prix et l'offre devant encore croître de manière significative, les prix du poivre devraient rester stables à moyen et long terme. Cette situation offre aux exportateurs vietnamiens des opportunités de développer leur présence sur des marchés à forte croissance comme la Thaïlande, en plus des marchés traditionnels que sont les États-Unis et l'Europe.

VNA/CVN