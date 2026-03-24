Pêche INN : Quang Ngai se mobilise pour faire lever le "carton jaune" de l’UE

Alors que la Commission européenne effectue sa cinquième inspection pour évaluer les efforts du Vietnam contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Quang Ngai (Centre) redouble de vigilance. Entre surveillance accrue de la flotte "hors-normes", durcissement des sanctions et traçabilité rigoureuse, les autorités locales se mobilisent sur tous les fronts pour faire lever définitivement le "carton jaune" qui pèse sur les exportations halieutiques nationales.

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Une délégation d'inspection de la Commission européenne (CE) a effectué son cinquième examen de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée au Vietnam, du 10 au 19 mars 2026. Cette étape est jugée cruciale pour l'avenir de la filière halieutique nationale.

Photo : QN/CVN

La province de Quang Ngai a déployé des efforts sans précédent pour renforcer la gestion de sa flotte et l'application de la loi en mer.

L'une des priorités majeures des autorités locales est de placer sous haute surveillance les navires ne remplissant pas les conditions d'activité, notamment ceux dits "sans immatriculation, sans licence et sans enregistrement". Selon les statistiques, la province dénombre encore environ 80 navires de ce type, principalement concentrés dans la commune d'An Phu et le quartier de Sa Huynh. Pour garantir qu'aucun de ces bateaux ne prenne la mer illégalement, un dispositif de suivi personnalisé a été mis en place, confiant à chaque agent administratif la responsabilité directe de la surveillance d'unités spécifiques.

À Dông Son, Mme Vo Thi Nhan, spécialiste du bureau économique local, assure un contrôle rigoureux par des contacts permanents avec les familles des propriétaires et des inspections physiques sur les sites de mouillage, comme au port de Tịnh Hòa. La situation s'avère plus complexe à Sa Huynh, où 28 navires non conformes stationnent fréquemment dans d'autres provinces du pays. Pour y remédier, un mécanisme de coopération intersectorielle impliquant les banques, les organes d'exécution des peines et les garde-frontières a été instauré. Des missions de vérification sont même dépêchées dans les provinces voisines pour localiser ces navires et collaborer avec les autorités locales afin d'empêcher toute sortie en mer.

Sanctions administratives

Parallèlement, Quang Ngai a intensifié l'application des sanctions administratives, conformément aux cinq piliers d'inspection de la CE : cadre juridique, gestion de la flotte, contrôle des navires, traçabilité des produits et application de la loi. Les forces de l'ordre maintiennent une présence continue, 24h/24 et 7j/7, dans les ports de pêche pour vérifier les carnets de bord et les licences de chaque embarcation.

La province affiche une tolérance zéro face aux irrégularités passées. Concernant les failles détectées dans la délivrance des certificats de capture (SC) et de conformité (CC) pour une cargaison d'espadon destinée à une entreprise de Khánh Hòa, le Service de l'agriculture et de l’environnement a ordonné des sanctions disciplinaires strictes à l'encontre des responsables du port de Sa Huynh. Par ailleurs, la police provinciale, en coordination avec l'Inspection provinciale, a mené des enquêtes approfondies pour régler définitivement ces dossiers et restaurer la crédibilité du système de contrôle auprès des inspecteurs européens.

Sur le plan technologique, le système de surveillance des navires par satellite (VMS) constitue désormais la pierre angulaire de la lutte contre la pêche INN. Entre 2024 et fin 2025, plus de 800 infractions ont été sanctionnées. Depuis le début de l'année 2026, six cas de déconnexion ou de franchissement de frontières maritimes ont été identifiés, dont trois ont déjà fait l'objet d'amendes s'élevant à 500 millions de dôngs. Des audits réguliers sont également menés auprès des entreprises exportatrices vers le marché européen pour garantir l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement.

Selon Nguyên Dinh Trung, directeur de l'administration des ports de pêche provinciaux, le processus de contrôle est désormais totalement hermétique. Toutes les données relatives aux mouvements des navires sont numérisées et croisées avec les balises VMS. La délivrance des certificats de traçabilité n'intervient qu'après une vérification minutieuse de la légalité de la zone de pêche. Ces efforts soutenus visent non seulement à répondre aux exigences de la CE, mais surtout à bâtir une pêche durable, transparente et responsable pour l'avenir de la province de Quang Ngai.

Truong Giang/CVN