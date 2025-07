Le Vietnam soigne son entame au Championnat de l’ASEAN de football U23

Le sélectionneur Kim Sang-sik s’est dit satisfait de la performance et du résultat de son équipe lors du Championnat de l’ASEAN de football des moins de 23 ans 2025 en Indonésie.

Photo : VFF/CVN

Le Vietnam a remporté une victoire convaincante 3-0 contre le Laos dans le groupe B samedi, 19 juillet. Le capitaine Khuât Van Khang a ouvert le score en début de première période, suivi d’une performance remarquable du défenseu

"Je suis très heureux d’avoir marqué deux buts", a déclaré Nguyên Hiêu Minh après le match. "Cela me motive à continuer à me donner à fond pour le prochain match. Merci aux supporters pour leur soutien indéfectible".

L’entraîneur Kim Sang-sik a ajouté : "Je suis très heureux de la victoire 3-0 lors de notre premier match. Au nom de l’équipe, je tiens à remercier les supporters vietnamiens présents au stade pour nous encourager, ainsi que ceux qui nous ont soutenus de loin".

Le stratège sud-coréen a souligné que l’équipe lao U23 avait adopté une stratégie défensive serrée dès le début du match. Cependant, les joueurs vietnamiens ont fait preuve de persévérance en cherchant des occasions, ouvrant rapidement la marque. «Il est important que nous maintenions un équilibre entre défense et attaque, en contrôlant efficacement le jeu pour préserver nos acquis », a-t-il déclaré.

Concernant l’équipe indonésienne U23, qui a remporté ses deux premiers matchs du groupe A et est considérée comme un sérieux prétendant au championnat, l’entraîneur Kim Sang-sik a indiqué : "L’Indonésie est une équipe bien organisée. Cependant, nous n’avons joué qu’un seul match. Toute l’équipe doit se concentrer sur chaque match comme prévu et sur nos objectifs. C’est notre priorité actuelle".

L’entraîneur Ha Hyeok-jun de l’équipe lao U23 a déclaré : "Comme prévu, l’équipe vietnamienne est très forte. Nous avons fait de notre mieux et nous nous sommes préparés minutieusement, mais nous n’avons pas réussi à faire mieux. Nous avons tiré de nombreux enseignements de ce match et nous donnerons encore plus d’efforts lors du prochain tournoi".

Interrogé sur le milieu de terrain vietnamien Viktor Lê, qui a joué en deuxième mi-temps, il a déclaré : "Il joue avec agressivité, avec enthousiasme, et a un grand potentiel pour devenir une star du football vietnamien à l’avenir".

Après avoir obtenu trois points lors de son premier match contre le Laos, le Vietnam visera une nouvelle victoire contre le Cambodge mardi 22 juillet à Jakarta pour se qualifier pour les demi-finales.

Selon la Fédération de football de l’ASEAN (AFF), seules la première équipe de chaque groupe et la meilleure deuxième se qualifieront pour les demi-finales. En cas d’égalité de points, les résultats des confrontations directes détermineront le classement.

VNA/CVN