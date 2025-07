Championnat de l’ASEAN U23

Football : Le Vietnam dans la continuité pour affronter les Philippines

Bien qu’il ait apprécié la contre-attaque percutante des Philippines, le sélectionneur Kim Sang-sik est confiant quant à la capacité du Vietnam à atteindre la finale et à défendre son titre de Championnat de l’ASEAN de football des moins de 23 ans.

Photo : VFF/CVN

S’exprimant lors de la conférence de presse précédant la demi-finale, il a déclaré : "Je suis très heureux que nous nous soyons qualifiés pour les demi-finales après deux victoires consécutives. C’est le fruit des efforts inlassables de tous les joueurs, du staff et des membres de l’équipe. Nous nous sommes également préparés avec soin et nous donnerons tout ce que nous pouvons pour obtenir le meilleur résultat en demi-finale".

L’entraîneur sud-coréen a déclaré que les Philippines étaient fortes dans leur style de jeu en contre-attaque. Les joueurs étaient rapides et possédaient une bonne technique. Parmi eux, l’attaquant Otu Banatao et le milieu de terrain Javier Mariona étaient à surveiller.

Kim Sang-sik devrait avoir la plupart de ses meilleurs joueurs disponibles, mais le défenseur Pham Ly Duc a subi une blessure à la cheville et est incertain.

L’entraîneur de l’équipe philippine U23, Garrath McPherson, a souligné que son équipe devait jouer trois matchs, un de plus que le Vietnam, et n’avait eu qu’un seul jour de repos avant la demi-finale. Il a admis que son équipe n’était pas très appréciée au départ lors de ce tournoi. Mais elle a progressivement progressé et il est fier de leur solidarité et de leurs efforts.

Garrath McPherson a salué le talent technique des joueurs, leur vision tactique et leur impressionnante capacité de dribble. Plus important encore, son équipe de 23 joueurs était prête à donner le meilleur d’elle-même face au Vietnam, une équipe de grande qualité et bien organisée, composée de nombreux joueurs nationaux, experts sur coups de pied arrêtés.

Le 24 juillet, l’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thông, et son personnel ont rendu visite à l’équipe vietnamienne avant le match.

Le vice-président de la Fédération vietnamienne de football (VFF), Trân Anh Tu, a sincèrement remercié le diplomate et l’ambassade du Vietnam pour leur soutien constant aux équipes nationales lors de leurs compétitions en Indonésie.

L’équipe et son staff technique ont effectué une préparation optimale pour le tournoi et sont déterminés à obtenir le meilleur résultat possible, a déclaré Trân Anh Tu.

L’ambassadeur Ta Van Thông a félicité l’équipe pour son impressionnante performance en phase de groupes, où elle a terminé en tête du groupe B. Il s’est dit confiant qu’avec l’unité, la concentration et une forte volonté de contribuer, l’entraîneur Kim Sang-sik et ses joueurs sauront vaincre les Philippines U23 et se qualifier pour la finale.

Il a également souligné que, bien que la communauté vietnamienne en Indonésie soit peu nombreuse, elle éprouve une profonde affection pour l’équipe U23 et continuera de remplir les tribunes pour soutenir et encourager les joueurs vietnamiens.

La demi-finale entre les U23 Vietnam et les U23 Philippines débutera jeudi 25 juillet à 16h00 au stade Gelora Bung Karno de Jakarta, en Indonésie.

VNA/CVN