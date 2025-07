Championnat de football de l’ASEAN U-23 : Vietnam - Indonésie, un fauteuil pour deux

Photo : VFF/CVN

L’Indonésie a battu la Thaïlande 7-6 aux tirs au but après un match nul 1-1 dans le temps réglementaire des demi-finales vendredi soir 25 juillet. Ce match a été un véritable test de stratégie et d’endurance, mettant en valeur l’identité du football indonésien moderne, caractérisée par un pressing élevé, de la vitesse et de l’énergie.

Le Vietnam a, quant à lui, remporté une victoire 2-1 contre les Philippines dans l’autre demi-finale. Ce match a mis en lumière la résilience de l’équipe vietnamienne et sa capacité d’adaptation sous la direction de l’entraîneur Kim Sang-sik.

"Je suis très heureux d’avoir gagné et d’avoir atteint la finale. Les joueurs ont tout donné, je tiens à les remercier. Toute l’équipe a bien suivi la tactique et s’est créée de nombreuses occasions", a déclaré l’entraîneur sud-coréen après le match.

"Ce sera très difficile d’affronter un adversaire en finale. L’essentiel est que toute l’équipe se prépare soigneusement et joue avec confiance, comme aujourd’hui. Peu importe l’adversaire, nous sommes confiants. Avec une bonne préparation, nous pouvons battre n’importe quelle équipe et remporter le titre", a-t-il indiqué.

En termes de force, l’Indonésie est considérée comme à égalité avec le Vietnam. Cette rencontre promet d’être passionnante, les deux équipes affichant un jeu agressif et rapide, et étant en excellente forme. L’Indonésie est réputée pour sa forme physique et son pressing, tandis que le Vietnam a fait preuve d’une organisation efficace.

Le Vietnam a remporté le Championnat de l’ASEAN de football des moins de 23 ans deux fois de suite, en 2022 et 2023, et vise un triplé en cas de victoire contre l’Indonésie lors de la prochaine finale. Jouant à domicile, l’Indonésie est déterminée à vaincre le Vietnam et à remporter le championnat.

VNA/CVN