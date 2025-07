Les escrimeurs remportent quatre médailles d’or aux Championnats d’Asie du Sud-Est

Les escrimeurs vietnamiens ont remporté quatre médailles d’or, deux d’argent et trois de bronze aux Championnats juniors et cadets 2025 de la Fédération d’escrime d’Asie du Sud-Est (SEAFF), qui se sont terminés jeudi 24 juillet en Malaisie.

Lors de la dernière journée de compétition, Trân Ngoc Phat a remporté la médaille d’or pour l’équipe junior en battant le Singapourien Lee Benjamin Shijie à l’épée individuelle masculine.

Le Vietnam a atteint cinq des douze finales juniors, remportant trois médailles d’or supplémentaires à l’épée individuelle féminine et aux épreuves d’épée par équipes masculines et féminines.

Ce tournoi prestigieux de quatre jours rassemble les jeunes talents d’escrime les plus brillants de l’Asie du Sud-Est pour concourir pour la gloire dans l’un des sports les plus dynamiques et tactiques du monde.

L’événement a offert une occasion précieuse pour les meilleurs escrimeurs de la région de démontrer leur talent, d’acquérir de l’expérience et de se faire connaître sur la scène internationale, notamment aux Jeux d’Asie du Sud-Est, aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques.

