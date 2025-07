Ouverture du Championnat national des clubs de baseball 2025

Dans la matinée du 24 juillet, au Centre d’entraînement et de compétitions sportives de Hô Chi Minh-Ville, la Fédération vietnamienne de baseball et de softball a inauguré le Championnat national des clubs de baseball 2025 - Coupe de l’ambassadeur sud-coréen.

Le tournoi fait partie du système officiel des compétitions nationales, organisé annuellement dans le but de promouvoir la pratique et le développement du baseball de manière méthodique, professionnelle et scientifique. Il constitue également une occasion précieuse pour repérer et former les jeunes talents, dans la perspective de bâtir une équipe nationale solide pour les compétitions internationales à venir.

Depuis sa première édition en 2022 à Hô Chi Minh-Ville, avec huit équipes et 168 athlètes, le tournoi est devenu un événement très attendu par les passionnés de sport, notamment au sein de la communauté étrangère résidant au Vietnam - en particulier ceux nourrissant une grande passion pour le baseball. En 2023 et 2024, la compétition a étendu son envergure, avec des éditions à Hanoï et Đà Nẵng réunissant dix clubs et près de 200 joueurs. À partir de 2024, le tournoi porte officiellement le nom de "Coupe de l’ambassadeur sud-coréen", en reconnaissance du soutien actif des institutions sud-coréennes à l’essor du baseball au Vietnam.

Cette année, la deuxième édition de la "Coupe de l’ambassadeur de Corée" réunit près de 200 joueurs issus de dix équipes de premier plan à travers le pays, notamment celles de Hanoï, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Hô Chi Minh-Ville. Trân Duc Phân, président de la Fédération vietnamienne de baseball et de softball, a déclaré : “Le baseball au Vietnam est de plus en plus reconnu et soutenu activement par les localités et les organisations. Nous apprécions énormément l’accompagnement de nos partenaires internationaux, en particulier de la République de Corée, où le baseball est très développé. Leur soutien va au-delà de l’envoi d’entraîneurs ou de l’organisation de matchs amicaux : il s’étend à l’accueil de stages pour les joueurs vietnamiens. Le stage qui s’est tenu récemment, du 1er au 10 juillet 2025, a été une étape importante dans la préparation aux 33e Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) en Thaïlande".

Dans le même esprit, Choi Seung Jin, directeur du Centre culturel coréen à Hô Chi Minh-Ville, a souligné : "Le tournoi 2025 est le fruit de la coopération étroite entre le Centre culturel coréen et la Fédération vietnamienne de baseball et de softball. Grâce au soutien de la Hulk Foundation, crée par l’ancien joueur Lee Man Soo, nous avons envoyé une équipe d’arbitres coréens pour officier durant la compétition. Cette initiative renforce non seulement la qualité technique du tournoi, mais également les échanges sportifs entre nos deux pays".

Au-delà de sa dimension sportive, ce tournoi se veut un pont culturel, une occasion de faire connaître et de développer le baseball au Vietnam. Il contribue aussi au renforcement de l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la République de Corée à travers une coopération efficace entre les fédérations sportives et leurs partenaires sud-coréens.

Concernant le format de compétition, les matchs de phase de groupes sont limités à 6 manches ou 120 minutes. Aucune nouvelle manche ne pourra commencer après 100 minutes de jeu. En cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, une manche supplémentaire sera disputée selon la règle du tie-break de la WBSC. La "mercy rule" s’appliquera de la phase de groupes jusqu’aux demi-finales : un écart de 10 points après 4 manches mettra fin au match. Les deux meilleures équipes de chaque groupe accéderont aux demi-finales. La finale, quant à elle, ne sera pas limitée dans le temps mais se jouera en 7 manches maximum, sans application de la "mercy rule".

En plus des rencontres principales, le comité d’organisation souhaite insuffler une atmosphère nouvelle et dynamique à cette édition à travers des activités parallèles, l’implication de sponsors et un modèle d’organisation professionnel. Les récompenses ont été conçues pour être attractives : la coupe et les médailles d’or pour l’équipe championne, l’argent pour les finalistes, et le bronze pour les deux troisièmes ex æquo. Des prix individuels récompenseront également le meilleur joueur, lanceur, batteur et jeune espoir.

Les joueurs les plus brillants du tournoi seront sélectionnés pour faire partie de l’équipe représentative du Vietnam en vue des SEA Games 33 en Thaïlande. Par son ampleur, sa qualité et sa portée symbolique, le "Championnat national des clubs de baseball 2025 - Coupe de l’ambassadeur sud-coréen" promet d’inspirer puissamment la scène baseball vietnamienne, posant les bases solides pour un développement durable de ce sport dans un avenir proche.

Texte et photos : Quang Châu/CVN