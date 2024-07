Cours de français en ligne pour les athlètes vietnamiens participant aux JO

Photo : UH/CVN

Disponible sur la plateforme de formation à distance de l'Université de Hanoï (UH), le cours de français en ligne est ouvert non seulement aux sportifs vietnamiens participant aux JO de Paris 2024, mais aussi à toute personne souhaitant aller en France. Cette formation gratuite vise à fournir aux sportifs les connaissances de base de la langue et de la culture françaises, ainsi que le vocabulaire lié aux JO, afin qu’ils se sentent à l'aise pendant leur séjour en France.

Trois modules de formation

Ce cours s’organise en trois modules : la France et sa culture (présentation du pays, transports, numéros d’urgence), le français pour les athlètes (saluer, se présenter, dire sa nationalité, compter, demander le chemin, commander au restaurant, etc.), et les Jeux Olympiques (les sports, les sites des jeux).

Photo : UH/CVN

La méthodologie d'apprentissage flexible, avec un accès à la plateforme 24 heures sur 24, permet à chacun de progresser à son propre rythme. Le vietnamien est utilisé comme langue d’enseignement pour faciliter l’auto-apprentissage des débutants.

Ce cours représente une occasion unique de promouvoir le français et la France auprès du public vietnamien, notamment des athlètes de haut niveau représentant le Vietnam lors du plus grand événement sportif mondial.

L'Université de Hanoï a créé des comptes pour 15 sportifs et 5 encadrants faisant partie de la délégation vietnamienne participant aux JO 2024. Ces inscrits pourront accéder au cours jusqu'à fin 2024. L'Autorité des sports du Vietnam a hautement apprécié la qualité des vidéos, la clarté des leçons et la méthode d'enseignement des professeurs.

Quê Anh/CVN