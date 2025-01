Hô Chi Minh-Ville

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rend hommage à d’anciens chefs de gouvernement

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh ont rendu hommage samedi 4 janvier à l’ancien président du Conseil des ministres Pham Hùng et à l’ancien Premier ministre Vo Van Kiêt dans leurs résidences à Hô Chi Minh-Ville (Sud), à l’occasion du Nouvel An.

>> Innovation et accélération pour propulser le pays dans une nouvelle ère

>> Le Premier ministre appelle à la solution optimale de la restructuration de l’appareil

>> Le Premier ministre presse la construction de centres financiers pour l’essor national

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement, accompagné de sa délégation, a offert de l’encens à la mémoire de Pham Hùng (1912-1988), exprimant son admiration et son respect pour ses importantes contributions à la construction et à la protection de la nation.

L’ancien président du Conseil des ministres Pham Hùng était un communiste convaincu et intrépide, un éminent disciple du président Hô Chi Minh et un dirigeant très respecté du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que Pham Hùng représente un modèle exemplaire de la moralité révolutionnaire: austère, honnête, incorruptible, impartial et absolument loyal à la cause révolutionnaire du Parti. Il était prêt à se battre et à se sacrifier pour l’indépendance et la liberté du pays, et pour le bonheur du peuple.

Avec plus de 75 ans de vie et 60 ans d’activité révolutionnaire, le président du Conseil des ministres Pham Hùng était une figure de confiance pour le Parti et le peuple, assumant de grandes responsabilités dans la lutte pour la libération nationale et pendant la phase de reconstruction et de développement du pays.

Un révolutionnaire fidèle

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son entourage ont également rendu hommage à l’ancien Premier ministre Vo Van Kiêt (1922-2008), éminent dirigeant du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens. C’était un révolutionnaire fidèle qui a consacré sa vie à la lutte pour l’indépendance nationale et le socialisme, et au bonheur du peuple.

Avec un style de travail démocratique, amical et pratique, et une attitude d’action cohérente, courageuse et responsable, il a apporté des contributions fondamentales au processus de renouveau, d’intégration et de développement du pays, a déclaré Minh Chinh.

Une grande partie de l’héritage de l’ancien Premier ministre Vo Van Kiêt continue d’être mis à profit dans la construction et la défense de la patrie socialiste, a-t-il souligné, ajoutant que la nation est prête à entrer dans une nouvelle ère d’ascension et de prospérité pour tous les citoyens.

VNA/CVN