Le Vietnam et la Chine renforcent la coopération de formation journalistique et médiatique

Des représentants de près de 30 universités et instituts vietnamiens et chinois se sont réunis lors d'un forum de dialogue le 25 septembre à Pékin pour discuter de la formation journalistique et médiatique, de la coopération en matière d'échanges universitaires et de la promotion des échanges humanistes entre les deux nations.

Photo : Hai Yên/VNA/CVN

Prenant la parole lors de la séance d'ouverture, la vice-rectrice de l'Université des sciences sociales et humaines de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, Dang Thi Thu Huong, a souligné que le journalisme et la formation médiatique bénéficiaient des opportunités et étaient confrontés à des défis, à la fois, ajoutant que les établissements d'enseignement devraient transformer leur état d'esprit ainsi que leurs approches et méthodologies de formation pour répondre aux exigences du journalisme multi-plateforme et multimédia.

Les deux parties ont convenu de continuer à organiser l'événement à un moment approprié, de mener des dialogues ainsi que de diversifier leur forme pour une coopération durable. En outre, elles étudieront la diversification des programmes de formation conjoints et favoriseront les échanges d'universitaires et de conférenciers.

Dianlin Huang, de l'Université de communication de Chine, a déclaré à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) que l'événement offrait une opportunité aux deux parties d'améliorer leur compréhension mutuelle afin de renforcer la collaboration dans les domaines de la formation des ressources humaines et de la recherche scientifique.

VNA/CVN