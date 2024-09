Hô Chi Minh-Ville promeut sa coopération avec la ville portugaise de Porto

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Duong Ngoc Hai, a reçu le 25 septembre le maire adjoint de Porto, Ricardo Valente, qui se trouve dans la mégapole du Sud pour participer au Dialogue d'amitié et au Forum économique de Hô Chi Minh-Ville 2024.

Le tourisme reste un secteur moteur de l'économie de la ville, a déclaré Duong Ngoc Hai. Il a exprimé son souhait que les agences de voyage des deux parties renforcent leurs échanges et partagent leurs expériences en matière de développement et de promotion de produits touristiques.

Il a suggéré que Porto encourageait ses entreprises à aider Hô Chi Minh-Ville dans la préservation et la restauration du patrimoine, contribuant ainsi à renforcer la coopération et les échanges économiques et culturels entre les deux villes.

En outre, le responsable a déclaré que les deux parties devraient intensifier la coordination dans l'organisation de foires pour favoriser les liens commerciaux et partager leurs expériences en matière d'innovation et de création d'entreprises.

Il s'est déclaré convaincu que la visite de Ricardo Valente créerait une base pour de nombreux nouveaux projets et activités de coopération entre les deux parties dans les temps à venir, contribuant à la mise en œuvre du protocole d'accord qu'elles ont signé en 2023.

Pour sa part, Ricardo Valente a déclaré que le Dialogue d'amitié et le Forum économique de Hô Chi Minh-Ville aideraient la mégapole du Sud à stimuler la coopération en matière d'investissement. Il a partagé le point de vue de Duong Ngoc Hai sur la collaboration touristique entre les deux villes alors que de plus en plus de Portugais se rendent au Vietnam.

Le maire adjoint de Porto a également souligné le potentiel d'une coopération plus forte dans le domaine économique, en particulier dans l'innovation, affirmant que les entreprises de Porto souhaitent pénétrer en Asie du Sud-Est via Hô Chi Minh-Ville.

Ricardo Valente a déclaré que d'ici la fin de l'année 2025, l'ambassade du Vietnam sera inaugurée au Portugal. Il s'agira d'un événement important pour renforcer les bonnes relations diplomatiques entre les deux pays dans les temps à venir.

