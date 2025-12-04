L'épidémie de grippe commence officiellement dans l'Hexagone

L'épidémie de grippe saisonnière a commencé dans plusieurs régions de métropole française - Île-de-France, Normandie et Nouvelle-Aquitaine - et le reste de l'Hexagone devrait rapidement suivre, selon un bilan publié mercredi 3 décembre par l'agence de santé publique.

La semaine dernière, achevée le dimanche 30 novembre, a été marquée par une "nette augmentation des indicateurs (de la) grippe dans toutes les classes d'âge", a résumé Santé publique France dans son point hebdomadaire sur les principales épidémies de l'automne-hiver.

La fin novembre a vu le "passage de l'Île-de-France, (la) Normandie et (la) Nouvelle-Aquitaine en épidémie", précise l'agence. "Toutes les autres régions hexagonales (sont) en pré-épidémie, exceptée la Corse".

Outre-mer, Mayotte est, elle, frappée par l'épidémie depuis la semaine précédente.

L'épidémie de grippe saisonnière avait été particulièrement sévère la saison dernière avec plus de 17.000 décès - contre une moyenne tournant autour de 10.000. Elle avait aussi été exceptionnellement marquée chez les plus jeunes, envoyant de nombreux bébés à l'hôpital.

Un taux insuffisant de vaccination a contribué à cette situation même si l'efficacité médiocre du vaccin, en particulier chez les plus âgés, a aussi joué.

Cette année, la campagne de vaccination semble démarrer plus efficacement. Le ministère de la Santé a annoncé qu'il allait débloquer des stocks de sécurité face à l'inquiétude des pharmaciens dont certains disent être déjà à court de doses.

La vaccination est gratuite pour les publics à risque : tous les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes obèses et de nombreux malades chroniques. Elle l'est aussi pour d'autres catégories, comme la plupart des soignants.

Parallèlement à la grippe, l'épidémie de bronchiolite, qui frappe principalement les bébés, s'est, elle, étendue à presque tout l'Hexagone, là encore la Corse étant la seule épargnée. Outre-mer, la Guadeloupe et la Martinique sont désormais classées en pré-épidémie.

Les indicateurs sont "proches de ceux observés la saison précédente à la même période", précise Santé publique France, la saison dernière ayant été relativement clémente en matière de bronchiolite alors que plusieurs traitements sont désormais disponibles pour immuniser les bébés.

Du côté du COVID-19, la circulation du virus semble rester limitée mais l'agence fait toutefois état d'une "légère tendance à la hausse" dans les eaux usées.

