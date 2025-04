Création de contenu numérique pour faire rayonner l'amour de la Patrie

À l'occasion du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975), l'application numérique TV360 de la société Viettel Telecom a lancé, le 25 avril à Hanoï, le programme "Aimer la Patrie à votre manière".

Ce programme invite la communauté à exprimer son amour du pays à travers des vidéos authentiques, personnelles et émouvantes. Selon Pham Thanh Phuong, directrice du Centre de télévision Viettel - TV360, ces vidéos créeront une "carte patriotique à 360 degrés", rassemblant toutes les générations et régions du Vietnam.

Les vidéos inspirantes, d'une durée maximale de 4 minutes, seront diffusées sur TV360, partagées sur les réseaux sociaux et mises en ligne pour le vote du public. Chaque vote sera converti en don au profit du Fonds "Tâm long Viêt" pour soutenir le programme "Cœur pour les enfants".

Le programme propose huit catégories de prix, d'une valeur de 100 millions de dôngs chacune, réparties équitablement entre deux groupes : les vidéos inspirantes et les auteurs inspirants.

Les auteurs peuvent envoyer leurs œuvres à l'adresse : yeunuoctheocachcuaban@tv360.vn. Plus d'informations sont disponibles sur http://yeunuoctheocachcuaban.tv360.vn et via la hotline 198. Les clips seront diffusés chaque week-end sur l'application TV360.

VNA/CVN