L'ONU dénonce l'augmentation des enlèvements au Soudan du Sud

Photo : UNICEF/CVN

La mission de l'ONU a déclaré avoir reçu des informations sur une douzaine de cas de ce type en juillet, affectant 134 personnes, dont six enfants, dans les comtés de Yei River, Morobo et Lainya de l'État d'Équatoria central.

Nicholas Haysom, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour le Soudan du Sud et chef de la MINUSS, a estimé que l'enlèvement d'enfants, en particulier, les exposait à divers risques, notamment au recrutement et à l'utilisation dans les conflits armés, à la violence sexuelle et sexiste, à la traite des êtres humains et à d'autres formes d'exploitation.

Dans un communiqué publié à Juba, la capitale du Soudan du Sud, M. Haysom a indiqué que les enfants et les adultes en captivité devaient être libérés immédiatement et sans condition. "De tels incidents vont non seulement à l'encontre des droits de l'homme et du droit humanitaire international, mais ils dévastent également les communautés en créant de la peur et de l'incertitude", a-t-il déclaré.

Le fonctionnaire de l'ONU a souligné que les enlèvements restaient une menace permanente pour la sécurité et les efforts de consolidation de la paix et que la mission onusienne s'engageait de manière proactive auprès des autorités nationales, étatiques et locales compétentes sur cette question. Il a exhorté le gouvernement sud-soudanais à mener des enquêtes immédiates et à rappeler aux parties concernées leurs obligations en matière de droits de l'homme.

Leon Abe Brown, ministre de l'État d'Équatoria central chargé des collectivités locales et des forces de l'ordre, a déclaré que des enlèvements avaient été signalés dans l'État et que le personnel de sécurité s'efforçait de résoudre le problème.

"Le problème des enlèvements s'est produit dans les comtés de Yei et de Lainya le mois dernier, mais depuis environ deux semaines, aucun enlèvement n'a été signalé et le personnel de sécurité s'efforce d'y remédier", a déclaré M. Abe, ajoutant que les enlèvements restaient une menace permanente pour la sécurité et les efforts de consolidation de la paix dans le pays.

Xinhua/VNA/CVN