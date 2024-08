L'ONU condamne les attaques d’Israël à Beyrouth et Téhéran

Les attaques d’Israël au sud de Beyrouth, au Liban, et à Téhéran, en Iran, représentent "une escalade dangereuse" à un moment où tous les efforts devraient plutôt conduire à un cessez-le-feu à Gaza, a déclaré mercredi 31 juillet le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le secrétaire général estime que les attaques dont nous avons été témoins au sud de Beyrouth et à Téhéran représentent une escalade dangereuse à un moment où tous les efforts devraient plutôt aboutir à un cessez-le-feu à Gaza, à une augmentation massive de l'aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza et à un retour au calme au Liban", a indiqué son porte-parole, Stéphane Dujarric dans une déclaration à la presse.

"Au lieu de cela, nous assistons à des efforts visant à saper ces objectifs", a-t-il ajouté, appelant la communauté internationale "à œuvrer de concert pour empêcher de toute urgence, toute action qui pourrait pousser l'ensemble du Moyen-Orient au bord du précipice, avec des conséquences dévastatrices pour les civils". Il a souligné que le moyen d'y parvenir "est de faire avancer une action diplomatique globale en faveur d'une désescalade régionale".

La veille, le porte-parole du secrétaire général des Nations unies avait exprimé la vive inquiétude de l'ONU face aux frappes dans la banlieue sud densément peuplée de Beyrouth, mardi 30 juillet, qui ont fait plusieurs victimes civiles.

Photo : AFP/VNA/CVN

La Coordinatrice spéciale de l'ONU pour le Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, a également appelé au calme, exprimant sa profonde inquiétude face aux frappes d'Israël dans la banlieue sud de Beyrouth.

Le mouvement Hamas a annoncé mercredi 31 juillet l'assassinat du chef de son bureau politique, Ismail Haniyeh, dans un raid d'Israël dans la capitale iranienne, après sa participation à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien, Masoud Pezeshkian.

Au Liban, le ministère de la Santé avait annoncé plus tôt que l'armée israélienne avait mené une attaque sur la banlieue sud de la capitale libanaise faisant au moins quatre martyrs, dont deux femmes et deux enfants, et 74 blessés, tandis que la recherche des personnes disparues sous les décombres se poursuivait.

Un haut responsable militaire du Hezbollah serait également parmi les victimes, selon le mouvement de résistance libanais.

APS/VNA/CVN