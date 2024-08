Le président du Bureau du procureur populaire suprême du Laos reçu au Cambodge

Xaysana Khotphouthone a déclaré que le but de sa visite était de renforcer et d'élargir la coopération avec le Bureau du procureur général auprès la Cour suprême du Cambodge.

Il a informé Hun Manet des résultats de sa visite, notamment la signature d'un protocole d'accord pour continuer à renforcer la coopération entre les deux bureaux, la formation et l'échange continu de visites ainsi que le partage d'expériences et d'informations sur la lutte contre les crimes transfrontaliers et le trafic de drogue et le soutien mutuel lors des forums régionaux et internationaux.

Le Premier ministre Hun Manet a salué l'amitié de longue date entre le Cambodge et le Laos et a salué les progrès de la coopération dans tous les domaines entre les deux pays.

Il a également salué les résultats susmentionnés, qui, selon lui, contribueront à renforcer et à soutenir la collaboration bilatérale pour qu'elle soit plus forte et plus prospère.

Le dirigeant a également encouragé la poursuite de la coopération entre les agences chargées de l'application de la loi des deux pays.

