Le développement des infrastructures, moteur durable de la croissance du pays

En 2025, la croissance du PIB du Vietnam a atteint 8,02%, portant le taux de croissance moyen sur la période 2021-2025 à environ 6,3%, parmi les plus élevés de la région.

>> L’année 2025 consacre les infrastructures comme levier du développement

>> Les infrastructures, moteur d’une croissance touristique à deux chiffres

>> Le PM assiste au lancement de projets éducatifs majeurs dans des régions montagneuses

Parmi les trois percées stratégiques définies lors du XIIIᵉ Congrès du Parti, le développement des infrastructures, en particulier des infrastructures de transport, a joué un rôle déterminant, créant une impulsion cruciale pour la croissance économique et l’élargissement de l’espace de développement.

Photo : VNA/CVN

La résolution du XIIIᵉ Congrès a fixé pour objectif la mise en place d’un système d’infrastructures synchronisées et modernes, en privilégiant les projets nationaux d’envergure. Sur la période 2021-2025, des ressources considérables ont été mobilisées pour le développement des infrastructures de transport dans les cinq modes - routier, aérien, ferroviaire, maritime et fluvial - avec pour ambition de porter le réseau autoroutier national à 3 000 km d’ici fin 2025.

De nombreux ouvrages d’envergure ont été achevés ou mis en service, contribuant à transformer en profondeur le visage des infrastructures nationales, tels que l’aéroport international de Long Thanh, le terminal T3 de Tan Son Nhat, le terminal T2 de Noi Bai, les ports maritimes internationaux de Lach Huyen et de Cai Mep-Thi Vai, ainsi que les lignes de métro urbain à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville. À la fin de l’année 2025, le pays avait mis en exploitation et ouvert à la circulation technique 3 345 km d’autoroutes, dépassant l’objectif fixé, et avait pratiquement achevé l’ensemble de l’axe autoroutier Nord-Sud conformément à la résolution du 13ᵉ Congrès.

Pour la seule année 2025, 564 projets d’infrastructures ont été lancés ou inaugurés, pour un investissement total de plus de 5 140 000 milliards de dôngs (195,8 milliards de dollars), stimulant le développement régional et interrégional.

Afin de lever les goulets d’étranglement liés aux institutions, à la libération des terrains et aux matériaux de construction, l’Assemblée nationale et le gouvernement ont mis en place plusieurs mécanismes spécifiques, tandis que le Premier ministre a assuré une direction étroite à travers un comité de pilotage national et des missions d’inspection sur le terrain.

Selon le projet de documents du XIVᵉ Congrès, le développement d’infrastructures synchronisées et modernes restera l’une des trois percées stratégiques majeures. Les résultats concrets montrent que, grâce à une direction résolue, une coordination étroite de l’ensemble du système politique et le consensus de la population, les infrastructures de transport continueront de constituer un moteur essentiel de la croissance, contribuant à la réalisation des objectifs de développement rapide et durable du pays dans la période à venir.

VNA/CVN