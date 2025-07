Le Vietnam plaide pour un budget consensuel à l’ONU pour Abyei

Ce projet de résolution figure parmi les 17 Résolutions concernant les questions organisationnelles, administratives et financières des missions de maintien de la paix des Nations unies, adoptées lors de la séance plénière de la 79e session de l'AGNU, après près de deux mois de discussions et de négociations au sein de la Commission administrative et budgétaire (Cinquième Commission) de l'AGNU.

Il s'agit de la deuxième résolution sur laquelle le Vietnam a coordonné avec succès les négociations lors de la 79e session de la Cinquième Commission de l'AGNU.

La Résolution réaffirme les principes fondamentaux relatifs aux budgets de maintien de la paix, reconnaît les défis financiers auxquels les missions de maintien de la paix des Nations Unies ont été confrontées ces dernières années et souligne l'importance d'allouer des ressources suffisantes à la FISNUA pour qu'elle puisse mener à bien ses missions, telles que définies dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle appelle également tous les États membres des Nations Unies à contribuer pleinement au budget de la mission.

La résolution adoptée approuve un budget de 310 millions de dollars américains pour couvrir les salaires, l'équipement, les soins médicaux et autres dépenses opérationnelles de la FISNUA de juillet 2025 à juin 2026.

Durant le processus de négociation, le Vietnam, en sa qualité de coordinateur, a travaillé avec diligence pour concilier les points de vue et les propositions divergents des différents pays, promouvoir le compromis et parvenir à un consensus sur le contenu du projet de résolution. Cet effort a permis d'assurer un large soutien à la Résolution au sein de la Cinquième Commission et lors de la plénière de l'AGNU.

Outre le déploiement de près de 200 militaires et policiers au sein de la FISNUA, le rôle proactif du Vietnam dans la coordination et l'adoption du budget de la mission revêt une importance capitale. Il crée les conditions nécessaires à la mise en œuvre efficace des missions de maintien de la paix à Abyei et contribue directement à de meilleures conditions de travail pour les soldats de la paix vietnamiens opérant dans cette zone stratégiquement importante et difficile.

Ce résultat confirme l'engagement du Vietnam en tant que membre actif, fiable et responsable de l'ONU, et souligne sa capacité de coordination, son leadership et sa crédibilité au sein des instances multilatérales.

La FISNUA est basée à Abyei, une région en conflit permanent entre le Soudan et le Soudan du Sud depuis plus de dix ans et l'un des foyers de conflit les plus importants d'Afrique. La mission joue un rôle essentiel dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la région, avec des responsabilités telles que la démilitarisation, la surveillance des frontières, la prévention des conflits, l'aide humanitaire, la protection des civils et le soutien aux efforts de consolidation de la paix. Avec près de 200 officiers, le Vietnam constitue l'un des contingents nationaux les plus importants au sein de la FISNUA.

