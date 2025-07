Échappées belles proches de la capitale

Les lieux évoqués disposent d’une offre variée en matière de logement, de restauration et d’activités pour tous. Selon les envies de chacun, deux ou trois jours suffisent pour profiter pleinement du séjour.

Lac de Dông Chuong à Ninh Binh

À 120 km de Hanoï, Dông Chuong, lac d’eau douce naturel de 45 ha, est niché dans les communes de Quynh Luu et de Phu Long, province de Ninh Binh (Nord), en zone tampon du Parc national de Cuc Phuong.

Surnommée le “petit Dà Lat”, cette destination écologique séduit par la beauté de ses paysages, sa colline de pins verdoyante et son atmosphère pure. Un chemin de 10 km, idéal pour le vélo ou la course matinale, ceinture le plan d’eau. Le site abrite également un étang, un petit lac perché au sommet d’une colline boisée, ainsi que la cascade de Ba Tua, haute de 40 m.

Les espaces dégagés près du lac sont parfaits pour camper et organiser des barbecues. La zone touristique de Green Pine Camp propose des hébergements en bungalows, du kayak, du stand up paddle (SUP), du vélo, des jeux avec des animaux domestiques, de l’escalade, des activités de découverte de la nature, ainsi que de nombreuses animations pour les enfants. C’est en été et en automne que Dông Chuong révèle tout son charme pour un séjour placé sous le signe de la détente.

Steppe de Huu Lung à Lang Son

À 125 km de la capitale, la steppe de Huu Lung (ou Dông Lâm), située dans la commune de Huu Liên, province de Lang Son (Nord), ravira les amoureux de la nature en quête de tranquillité. À environ 2 km de Huu Lung se trouve le barrage de Bac Mo, un lieu de “check-in” prisé par les jeunes.

Avec ses étendues d’herbe verte, ses grands espaces et son climat doux, la steppe offre un cadre particulièrement agréable durant la saison sèche, de décembre à juillet. Lorsque viennent les pluies, elle se transforme en un paysage lacustre avec des eaux cristallines, propices au kayak, au radeau ou au SUP.

Les services sur place incluent des balades à cheval et des séances photo avec les animaux, mais aussi de la pêche, de l’escalade, du vélo, la visite de musées et l’immersion dans la culture locale. Les visiteurs peuvent apporter leur propre tente ou en louer une sur place, organiser des barbecues et des feux de camp, contempler le ciel étoilé ou séjourner dans des homestay proposant également des services de restauration. L’endroit est adapté aux familles, groupes d’amis ou couples.

Vallée de Ba Khan à Phu Tho

À 130 km de Hanoï, la vallée de Ba Khan se trouve juste à côté du lac hydroélectrique de Hoà Binh, dans la commune de Tân Mai, province de Phu Tho (Nord).

Malgré son développement touristique, elle conserve un paysage naturel paisible et majestueux. Les visiteurs peuvent s’y immerger dans un décor poétique et préservé.

La particularité de Ba Khan est la présence de brouillard tout au long de l’année. Au lever du jour, le paysage y est particulièrement romantique. De nombreuses activités sont proposées : kayak sur la rivière Dà (rivière Noire), vélo et randonnée pour découvrir les villages, baignade à la cascade de Go Lào, visite des grottes d’Ao Tiên et de Luông, camping au bord du lac, et dégustation de la cuisine de l’ethnie Muong. On peut aussi se détendre dans les sources chaudes de Bo Âm, situées à environ 20 km du centre.

Le site touristique de Ba Khan Village dispose d’une piscine à débordement et d’un lieu de “check-in” très apprécié des jeunes. Les paysages y sont particulièrement spectaculaires au lever et au coucher du soleil, lorsque les nuages se dissipent et laissent apparaître le lac de la rivière Dà, souvent comparé à une “Baie de Ha Long en montagne” tant la vue y est majestueuse.

