Village de fabrication d'encens

Quang Phu Câu : l'harmonie entre tradition et tourisme

À environ 35 km du centre de Hanoï, le village de fabrication d'encens Quang Phu Câu, situé dans le district d'Ung Hoà, est depuis longtemps connu pour son métier traditionnel de fabrication de bâtonnets d'encens, une pratique vieille de plus de 100 ans. Aujourd'hui, c’est non seulement un village artisanal, mais aussi une destination touristique unique qui attire de nombreux visiteurs vietnamiens et internationaux.

Photo : VNA/CVN

Les bouquets d'encens rouge vif sont soigneusement disposés en cercles sur les terrains de séchage à Quang Phu Câu, créant un paysage particulier qui attire l'attention de nombreux photographes et touristes, générant des œuvres d'art dont certaines ont remporté des prix internationaux. Un exemple célèbre est la photo du photographe Azim Khan Ronnie, qui a capturé l'image de deux femmes en train de sécher des bâtonnets d'encens dans le village, et qui a remporté le prix du Concours international de photographie de Siena 2020. Selon les photographes, la lumière naturelle combinée aux couleurs vives des bouquets d'encens crée un effet visuel incroyable. Cet espace n'est pas seulement idéal pour la photographie, mais il est aussi parfait pour le tournage de documentaires ou de vidéos créatives. Les images tournées ici sont souvent utilisées dans des programmes culturels et pour la promotion du tourisme.

Le savoir-faire traditionnel

Photo : VNA/CVN

Quang Phu Câu est célèbre pour la fabrication de bâtonnets d'encens à partir de vâu et de nua – des plantes appartenant à la famille des bambous, très courantes au Vietnam Ce sont des matériaux soigneusement sélectionnés pour garantir la solidité et la couleur éclatante des bâtonnets. Selon Nguyên Thi Hoa, une artisane avec plus de 30 ans d'expérience, la production de bâtonnets d'encens exige minutie et patience, depuis la sélection des matériaux jusqu'à la coloration. Les couleurs vives des bâtonnets d'encens ne servent pas seulement à la décoration, elles ont aussi une signification spirituelle, symbole de chance.

Nguyên Huu Long, un artisan expérimenté dans la fabrication d'encens, explique que les habitants du village possèdent un secret pour mélanger des herbes comme la cannelle, le bois d’agar et la citronnelle pour créer un parfum unique. Grâce à ces secrets, les produits de Quang Phu Câu déjà populaires au Vietnam sont également exportés vers des marchés comme la Chine, l'Inde et la Malaisie.

Tourisme d'expérience dans le village artisanal

Reconnaissant le potentiel touristique du village grâce à son image unique, les habitants de Quang Phu Câu ont innové en disposant des bouquets d'encens en forme de fleurs, de drapeaux rouges à cinq étoiles ou de carte du Vietnam, entre autres, pour satisfaire les visiteurs désireux de prendre des photos. De nombreuses familles offrent également des services de location de costumes traditionnels vietnamiens et de chapeaux coniques, ainsi que des conseils sur la meilleure manière de prendre des photos.

Photo : VNA/CVN

Les visiteurs ne viennent pas seulement pour visiter, mais également pour s'essayer à la fabrication de bâtonnets d'encens sous la direction des artisans. Sarah Thompson, touriste américaine, confie qu'en fabriquant ses propres bâtonnets, en coupant les tiges de nứa et en les colorant, elle a pu mieux comprendre la valeur de l'artisanat traditionnel vietnamien.

En outre, ces activités de façonnage manuel des bâtonnets ou d’apprentissage du processus de fabrication offrent une source de revenus importante aux habitants locaux. Aujourd'hui, environ 70% des foyers du village participent à la fabrication d'encens, impliquant des milliers de travailleurs directs et indirects.

Photo : VNA/CVN

Récemment, le Comité populaire de Hanoi a officiellement reconnu Quang Phu Câu comme un "point de tourisme de village artisanal". Cette décision permet non seulement de promouvoir la culture traditionnelle, mais également d’ouvrir des perspectives pour le développement économique local. En plus de la fabrication d'encens, Quang Phu Câu est le lieu de nombreux sites historiques et culturels, tels que le temple de Phu Luong et le pagode de Bâu Boi. Ces sites enrichissent l'expérience des visiteurs lors de leur venue.

La combinaison de la préservation des valeurs culturelles traditionnelles et du développement touristique à Quang Phu Câu a porté ses fruits de manière évidente. Le village artisanal a non seulement préservé son identité, mais est également devenu une source d'inspiration artistique et une destination attrayante pour les touristes vietnamiens et internationaux. Cela démontre la créativité de la localité dans la conservation du patrimoine culturel tout en favorisant un développement économique durable.

Hoàng Lan/CVN