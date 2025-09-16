Le Vietnam vise à renforcer la santé de sa population avec la Résolution n°72

Lors de la conférence nationale sur la mise en œuvre de quatre résolutions du Politburo, le vice-Premier ministre Lê Thành Long a présenté une intervention consacré à la Résolution N°72-NQ/TW du 9 septembre sur le renforcement de la protection, des soins et de l’amélioration de la santé du peuple.

Selon lui, il s’agit d’une résolution stratégique et globale, traduisant l’attention particulière et la direction ferme du Parti et de l’État en matière de santé publique dans la nouvelle ère de développement.

Le vice-Premier ministre a indiqué que l’objectif d’ici 2030 est de renforcer la condition physique, l’intellect, la stature et l’espérance de vie en bonne santé de la population. À partir de 2026, chaque citoyen bénéficiera d’un examen médical périodique ou d’un dépistage gratuit au moins une fois par an. D’ici 2030, les frais d’hospitalisation de base seront progressivement pris en charge gratuitement dans le cadre des prestations de l’assurance maladie. D’ici 2030, l’espérance de vie moyenne atteindra 75,5 ans, dont au moins 68 années en bonne santé ; à l’horizon 2045, elle dépassera 80 ans, dont plus de 71 années en bonne santé.

La Résolution prévoit également une couverture universelle, des investissements renforcés pour les soins de proximité, le développement de la médecine préventive et le contrôle des facteurs de risque... L’objectif est de disposer d’un système de santé équitable, efficace et de qualité.

Pour atteindre ces objectifs, six groupes de solutions sont définis, dont renouveler la pensée et l’action, perfectionner les institutions, développer les ressources humaines, réformer le financement, promouvoir la science, la technologie et la transition numérique, promouvoir vigoureusement le développement de la santé privée et la mobilisation efficace des ressources.

Le vice-Premier ministre a affirmé que le gouvernement a adopté un plan d’action détaillé, avec des responsabilités clairement définies pour les ministères, les secteurs et les localités.

Concernant les ressources nécessaires à la mise en œuvre des missions, le vice-Premier ministre a indiqué : "Le ministère de la Santé et le gouvernement ont évalué les besoins financiers, lesquels sont réalisables" dans les temps à venir.

