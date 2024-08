Le Festival international de la baie des lumières de Nha Trang 2024

Les EAU en tête à la compétition de spectacles de drones lumineux

Photo : VNA/CVN

Cette compétition a vu la participation de quatre équipes venues de République de Corée, de Chine, de France et des EAU.

Lors de la soirée de clôture du festival, la province de Khanh Hoa était fière de devenir la première localité du pays à établir deux records du monde Guinness, dont : ''Spectacle de lumière sur les plus grandes merveilles du monde'' interprété par l’équipe française et "Plus grand spectacle de lumière au monde représentant un symbole culturel vietnamien - le mythique oiseau Lac" réalisé par l'équipe émiratie.

Avec ces jalons historiques, la province a contribué à augmenter le nombre de records Guinness établis au Vietnam - où seulement 15 ont été enregistrés ces 20 dernières années. La ville de Nha Trang continue de s'affirmer comme une des destinations impressionnantes sur la carte touristique du Vietnam et du monde.

La province de Khanh Hoà vise l’objectif d’accueillir 9 millions de touristes cette année.

VNA/CVN