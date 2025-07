L'Armée doit continuer à bien remplir son rôle central dans le renforcement de la défense nationale

>> L'armée contribue activement aux acquis communs du pays, selon le Premier ministre

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

L'Armée a fermement protégé la sécurité nationale, la défense intérieure, les frontières, l'espace maritime, l'espace aérien et le cyberespace. Elle a bien rempli ses fonctions, étant véritablement une armée de combat, une armée de travail, une armée de travail et de production, a souligné Pham Minh Chinh.

Il a félicité les cadres et soldats de l'ensemble de l'Armée pour avoir accompli avec succès les missions du premier semestre 2025, notamment en accompagnant le pays dans la réorganisation de l'appareil politique, l'organisation du modèle d'administration locale à deux niveaux.

Parmi les priorités des six prochains mois figurent les célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d'Août, de la Fête nationale (2 septembre), du 80e anniversaire de la Journée traditionnelle de la police populaire et les congrès du Parti à tous les niveaux.

Le Premier ministre a demandé à l'Armée de revoir ses objectifs et d'achever intégralement les plans pour 2025 et pour le mandat 2021-2025.

En outre, il a appelé à poursuivre le rôle de conseil stratégique auprès du Parti et de l'État ; à gérer de manière flexible et efficace toutes les situations ; à se concentrer sur la recherche, le développement de la pensée théorique et de l'art militaire, afin de faire face avec succès aux formes de guerre dans les nouvelles conditions ; et à poursuivre l'amélioration du cadre juridique relatif aux questions militaires et de défense.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre a demandé de mieux combiner défense et développement socio-économique, de stabiliser la population dans les zones frontalières et insulaires, d'améliorer les conditions de vie des militaires, de poursuivre le programme d'éradication des logements précaires, en veillant à reloger les personnes méritantes avant le 27 juillet.

Parallèlement, il est nécessaire de coordonner la mise en œuvre des solutions visant à renforcer solidement la défense des zones militaires et des zones de défense à tous les niveaux ; et de garantir le bon fonctionnement des commandements militaires au niveau communal, en cohérence avec le modèle d'administration locale à deux niveaux.

Il a souligné l'importance de renforcer les capacités de défense civile, de répondre efficacement aux défis sécuritaires non traditionnels et aux catastrophes naturelles, et de coopérer étroitement avec le ministère de la Police et d'autres forces dans la lutte contre la criminalité, la contrebande et les produits contrefaits.

Le chef du gouvernement a demandé de continuer à promouvoir l’industrie de la défense, à développer la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique.

Enfin, il a également plaidé pour un renforcement de la coopération internationale et de la diplomatie de défense.

VNA/CVN