Le Vietnam soutient la résolution de l'AG de l’ONU sur l'avis consultatif de la CIJ concernant le territoire palestinien occupé

La session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale de l’ONU sur les mesures illégales prises par les autorités israéliennes à Jérusalem-Est occupée ainsi que dans le reste du Territoire palestinien occupé, sur l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice (CIJ) s’est déroulée les 17 et 18 septembre à New York.

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté à une écrasante majorité une résolution exigeant la fin de l’occupation de la Palestine par Israël dans les douze prochains mois. Le Vietnam et 123 autres pays membres ont voté en faveur de la résolution.

Présent à la session, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a affirmé que le Vietnam respectait et soutenait la CIJ dans l'exercice de ses fonctions, notamment en fournissant des avis consultatifs. Il a déclaré que toutes les solutions liées au processus de paix au Moyen-Orient doivent être conformes au droit international, en particulier aux résolutions de l'ONU.

Dans le contexte de la situation complexe au Moyen-Orient et des tensions croissantes dans les territoires palestiniens occupés, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang a appelé les parties concernées à faire preuve de retenue, à éviter les activités qui aggravent les conflits et à faciliter le dialogue ainsi que les efforts internationaux vers une solution pacifique et durable à la question palestinienne.

Le diplomate a souligné que le Vietnam soutenait constamment les efforts internationaux et ceux du peuple palestinien pour parvenir bientôt à une solution à deux États, conformément aux résolutions pertinentes de l'ONU, au droit international, avec des frontières antérieures à 1967 et Jérusalem-Est étant la capitale de l'État de Palestine.

Il a appelé les parties concernées à mettre sérieusement en œuvre la Résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité de l'ONU, à mettre fin aux activités d'expansion et de construction de nouvelles colonies, à arrêter la destruction de maisons et les expulsions de Palestiniens en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est.

Le 19 juillet 2024, la CỊJ a publié un avis consultatif à la demande de l'Assemblée générale de l'ONU dans la résolution N°77/247 du 20 décembre 2022, affirmant que la présence continue d'Israël dans ces territoires est "illégale" et que tous les États ont l'obligation de ne pas reconnaître l'occupation, qui dure depuis de nombreuses années.

