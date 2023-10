L’élargissement des BRICS est un processus objectif de formation de la multipolarité

>> Les Brics représentent quatre fois la population du G7 et 44% des réserves mondiales de pétrole

>> L'adhésion de l'Iran aux BRICS améliorera son économie et contrebalancera l'impact des sanctions

>> Les nouveaux membres des BRICS aspirent à davantage d'opportunités de développement

Photo : AFP/VNA/CVN

"Sur quoi repose ce processus d’élargissement ? Ce processus repose sur une réalité objective. Un monde multipolaire est en train de se former de lui-même, par la force des choses. Nous pourrions accélérer ce processus, quelqu’un d’autre pourrait essayer de le ralentir et peut-être obtenir un ralentissement dans le rythme de construction de ce monde multipolaire. Mais la création de ce dernier est inévitable", a déclaré le chef de l’État russe.

Selon lui, la création du monde multipolaire est liée au potentiel croissant de nombreux pays, dont la Chine. En outre, en Asie, le potentiel de l’Inde, de l’Indonésie et d’autres États s’accroît, tout comme celui du Brésil en Amérique latine, tandis que la Russie "se remet sur pied et devient plus forte". "Tous nos pays ont leurs problèmes, (…) mais ce n’est pas là la question. Ce qui compte, c’est la croissance du potentiel. Or, cette croissance est évidente, y compris dans l’économie", a souligné M. Poutine.

Parlant de l’élargissement des BRICS, le dirigeant russe a par ailleurs souligné que cela "n’a pas été facile". Toutefois, c’est grâce aux efforts du président sud-africain Cyril Ramaphosa qu’un consensus a pu être trouvé, a ajouté M. Poutine.

TASS/VNA/CVN