Le Vietnam s’engage à contribuer à la mise en œuvre d’une solution à deux États

S’exprimant lors de la conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États, qui s’est tenue au siège des Nations unies à New York du 28 au 30 juillet, le diplomate vietnamien a exprimé la profonde et indéfectible solidarité du Vietnam avec la juste lutte du peuple palestinien.

Photo : VNA/CVN

Le représentant permanent du Vietnam auprès des Nations Unies a appelé les parties concernées à reprendre les négociations et à respecter la Charte des Nations Unies, le droit international, les mesures conservatoires de la Cour internationale de Justice (CIJ) et les résolutions pertinentes de l’ONU.

Il a souligné que l’histoire de résistance du Vietnam face aux agresseurs étrangers et sa lutte pour l’indépendance nationale ont conduit le pays à reconnaître l’État palestinien il y a 37 ans.

L’ambassadeur Dô Hung Viêt a réitéré le soutien indéfectible du Vietnam à la solution à deux États fondée sur les frontières d’avant 1967, soulignant son engagement à contribuer activement aux efforts de paix et à la reconstruction post-conflit à Gaza, contribuant ainsi à garantir la paix, la stabilité et le développement durable du peuple palestinien.

La conférence de trois jours a attiré l’attention et la participation des représentants de près de 130 pays et organisations internationales, mettant l’accent sur les efforts visant à faire progresser la mise en œuvre de la solution à deux États et à instaurer une paix durable au Moyen-Orient.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, le président de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies, Philémon Yang, ainsi que plus de 60 ministres et hauts fonctionnaires, ont prononcé des déclarations soulignant l’importance de la conférence. Ils ont exprimé l’espoir que cela constituerait une étape importante et donnerait un nouvel élan à la relance du processus de dialogue en vue de la coexistence pacifique entre les États, Israël et la Palestine.

Les délégués ont appelé la communauté internationale à soutenir l’élaboration d’une feuille de route pour la création d’un État palestinien indépendant, tout en garantissant la sécurité d’Israël. Ils ont affirmé que la reconnaissance de l’État palestinien est un élément clé de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient.

Dans un contexte de conflit prolongé et de crise humanitaire à Gaza qui a atteint des niveaux alarmants, la majorité des délégués ont exhorté toutes les parties concernées à faire preuve de retenue et à mettre immédiatement fin aux actions unilatérales et aux violations du droit international qui compromettent les perspectives de réalisation de la solution à deux États.

Dans l’après-midi du 28 juillet, la «Déclaration de New York sur le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre d’une solution à deux États» a été publiée. Elle propose des mesures visant à promouvoir un cessez-le-feu, à fournir une aide humanitaire et à planifier la reconstruction de Gaza. Elle réaffirme les efforts continus visant à réaliser la solution à deux États, visant à établir un État de Palestine souverain et économiquement viable vivant en paix aux côtés de l’État d’Israël, contribuant ainsi à la sécurité, à la stabilité et à la coopération au Moyen-Orient.

VNA/CVN