Le chef de l'ONU exhorte la Thaïlande et le Cambodge à faire preuve d'un maximum de retenue

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté la Thaïlande et le Cambodge à faire preuve d'un maximum de retenue, a déclaré jeudi 24 juillet un porte-parole de l'ONU.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le secrétaire général suit avec inquiétude les informations faisant état d'affrontements armés à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Il exhorte les deux parties à faire preuve d'un maximum de retenue et à régler tout problème par le dialogue et dans un esprit de bon voisinage, en vue de trouver une solution durable au conflit", a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, lors d'un point presse quotidien.

La situation à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge s'est aggravée à la suite d'escarmouches, jeudi 24 juillet. Les deux parties se sont mutuellement accusées à la suite de l'escalade de la situation, et le Premier ministre cambodgien Hun Manet a exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à convoquer une réunion d'urgence pour discuter de la question.

Xinhua/VNA/CVN