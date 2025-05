L'épouse du chef du Parti visite les principaux instituts d'art et de cinéma de Russie

À l'institut, Mme Phuong Ly a visité une exposition de peintures présentant des œuvres d'artistes vietnamiens et russes, a rencontré des peintres des deux pays et a visité l'atelier personnel du recteur de l'université.

Le recteur Anotoly Lyubanvin a décrit l'institut comme l'une des meilleures écoles d'art de Russie. Fondé en 1843 pour succéder à l'École de peinture, de sculpture et d'architecture de Moscou, l'institut est réputé pour avoir formé des générations d'artistes et de spécialistes de l'art dans des domaines tels que la peinture, le graphisme, la sculpture, l'architecture, les beaux-arts et l'histoire de l'art.

Dans son discours, Mme Phuong Ly a souligné le rôle de l'institut non seulement dans la formation des talents artistiques russes, mais aussi dans la formation de générations d'artistes vietnamiens. Elle a rappelé l'héritage de peintres vietnamiens de renom tels que Trân Luu Hâu, figure emblématique de l'art vietnamien en temps de guerre et mentor de nombreux grands artistes vietnamiens modernes, ainsi que Phung Quôc Tri, Dao Châu Hai, Nguyên Quang Vinh et Nguyên Phuoc Sanh, qui ont tous étudié et prospéré au sein de l'institution.

Ngô Phuong Ly et le recteur Lyubanvin ont également visité une exposition présentant des œuvres de peintres vietnamiens et russes. Cette exposition a permis de mieux comprendre les styles artistiques de chaque nation, ainsi que la beauté de leurs paysages et de leurs peuples. Les peintures vietnamiennes représentant la Russie, le "Pays du Bouleau", symbolisaient notamment la profonde résonance culturelle et le lien émotionnel entre les deux pays.

Lors de sa visite à VGIK, le recteur Vladimir Malyshev a présenté l'université, ses départements et une exposition de peintures exceptionnelle présentant des œuvres de son père, l'artiste Ngô Manh Lân, aujourd'hui décédé, et des membres du corps enseignant de VGIK. Il a également guidé Ngô Phuong Ly à travers le département d'arts graphiques et d'intelligence artificielle. Fondée en 1919, VGIK est considérée comme la première école de cinéma au monde et demeure une institution prestigieuse pour l'enseignement du cinéma.

En reconnaissance de la contribution de longue date de VGIK à la formation de générations de professionnels du cinéma et au renforcement de l'amitié entre le Vietnam et la Russie, le président vietnamien a décerné à l'université l'Ordre de l'Amitié en 2009.

Ngô Phuong Ly a exprimé sa profonde émotion lors de sa visite à cette institution historique et influente, qui occupe une place particulière dans l'histoire du cinéma, soulignant que de nombreux cinéastes vietnamiens célèbres, tels que Bùi Dinh Hac, Nguyên Khac Loi et Nguyên Thi Hông Ngat, étaient également diplômés de VGIK. Leurs œuvres ont marqué durablement le cinéma révolutionnaire vietnamien et font désormais partie intégrante du précieux patrimoine culturel de la nation.

Le recteur Malyshev a exprimé l'espoir que le Vietnam et la Russie reprennent bientôt leurs projets de production cinématographique conjoints et que davantage d'étudiants vietnamiens s'inscrivent à VGIK pour poursuivre leurs aspirations artistiques. Une telle collaboration, a-t-il déclaré, favoriserait des échanges plus approfondis, une créativité partagée et des liens culturels plus forts entre les deux pays.

