Une année charnière pour le wushu vietnamien

Photo : VNA/CVN

L’équipe nationale de wushu a récemment reçu une excellente nouvelle : sept athlètes participeront officiellement aux Jeux mondiaux (World Games) 2025. Dans l’épreuve du taolu, les jeunes talents Dang Trân Phuong Nhi et Nông Van Huu se joindront à la vétérane Duong Thúy Vi. En combat, les athlètes qualifiés sont Huynh Dô Dat, Nguyên Huy Hoàng, Ngô Phuong Nga et Nguyên Thi Thu Thuy.

Lors de la dernière édition des Jeux mondiaux en 2022, Duong Thúy Vi a décroché avec brio deux médailles d’or en jianshu et qiangshu, confirmant son statut d’espoir pour le wushu vietnamien. De plus, Huynh Dô Dat (-70 kg hommes) et Thu Thuy (-60 kg dames) sont les champions du monde en titre dans leurs catégories respectives.

Tremplin pour les Jeux asiatiques

“Cette année est cruciale pour l’équipe nationale de wushu. Après les Jeux mondiaux 2025 prévus en août, nous concentrerons nos efforts sur les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33). Ces compétitions serviront de tremplin avant les ASIAD 20. Les préparatifs de cette année sont donc d’une importance capitale”, a déclaré Vu Van Trung, responsable du wushu au Département de la culture et des sports.

Les organisateurs des SEA Games 33 ont annoncé que les épreuves de wushu, comprendont sept épreuves de taolu pour hommes et femmes, ainsi que deux épreuves de combat (65 kg et 70 kg pour les hommes, 56 kg et 60 kg pour les femmes). Bien que l’équipe s’attende à des défis, elle est déterminée à tout donner pour décrocher des médailles d’or.

Photo : VNA/CVN

Après le Nouvel An lunaire, les membres de la sélection nationale ont repris l’entraînement au Centre d’entraînement et de compétition sportive de Hanoï, rassemblant 38 athlètes dans les épreuves de combat et de performance. Ces sportifs ont de fortes chances de remporter des médailles, tandis que de jeunes talents, dont le plus jeune n’a que 18 ans, vont pouvoir gagner en expérience.

En juin prochain, l’équipe se rendra aux Championnats d’Asie 2025 en Chine, un événement réunissant les meilleurs pratiquants du continent, offrant une occasion précieuse de jauger leur niveau. Ensuite, elle se dirigera vers les Jeux mondiaux 2025 en août.

Selon le staff technique, la sélection nationale de wushu est déterminée à obtenir les meilleurs résultats. Chaque groupe de travail se concentre sur des exercices spécifiques pour améliorer la condition physique et perfectionner les techniques en vue des compétitions internationales.

Bien que les SEA Games 33 soient la compétition phare de l’année, le staff technique considère que les 20es Jeux asiatiques (ASIAD 20), prévus pour 2026, seront le véritable défi pour le wushu vietnamien. Ainsi, 2025 est une année charnière nécessitant des préparations minutieuses pour atteindre les objectifs continentaux.

“Duong Thúy Vi reste l’athlète la plus performante et un modèle pour les jeunes. D’autres, comme Dinh Van Tâm et Dang Trân Phuong Nhi, montrent des progrès constants, mais il est encore trop tôt pour qu’ils remplacent complètement les vétérans sur la scène internationale. Si le wushu vietnamien ne reçoit pas les investissements nécessaires, il sera difficile pour ces jeunes talents de s’épanouir”, a estimé l’entraîneur Phan Quôc Vinh.

De nombreux pays, notamment en Asie du Sud-Est, investissent massivement dans ce sport. Lors des ASIAD 19, les équipes de Singapour, d’Indonésie et de Malaisie ont surpassé le Vietnam en nombre de médailles d’or. Il est donc impératif de ne pas dépendre uniquement des performances des athlètes établis.

En 2024, l’équipe nationale accueillera un nouvel entraîneur chinois et le staff technique a proposé de créer davantage d’événements de wushu à travers le pays, afin de découvrir et former de nouveaux talents pour les équipes nationales.

Avec la participation de jeunes athlètes prometteurs dans les compétitions internationales, le wushu vietnamien démontre sa détermination à retrouver sa place sur la scène continentale.

Phuong Nga/CVN