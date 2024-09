Lancement de la campagne de nettoyage post-tempête dans la baie de Ha Long

>> Le complexe "Baie de Ha Long - archipel de Cat Bà" reconnu patrimoine géologique international

>> Baie de Ha Long - Archipel de Cat Bà, l'un des patrimoines géologiques mondiaux

>> Après le typhon Yagi, Ha Long accueille à nouveau les touristes

Photo : VNA/CVN

Chaque jour, il y aura de 35 à 50 véhicules, environ 150 à 200 officiers, employés et soldats du Conseil de gestion de la baie de Ha Long, du commandement militaire provincial de Quang Ninh, du commandement provincial des gardes-frontières, de la société par actions du parc et de l'arbre vert de Quang Ninh et des entreprises exploitant des services touristiques dans la baie mobilisés pour participer à la collecte et au transport des déchets.

En raison de l'impact du typhon Yagi, la quantité de déchets dans la baie de Ha Long est relativement importante et complexe, notamment des morceaux de radeaux d'aquaculture cassés, des branches, des feuilles, des billes de mousse provenant de bouées d'huîtres en plastique cassées (PEHD), des déchets ménagers et des navires coulés.

La collecte et la récupération des déchets prendront beaucoup de temps.

Photo : VNA/CVN

Dans un avenir proche, les unités collecteront les déchets dans la zone centrale du patrimoine de la baie de Ha Long, en se concentrant sur les itinéraires touristiques, les nuitées, etc. puis tous les déchets à la surface de la mer, autour des îles et sur les plages de sable de la baie.

Après cette campagne, la collecte et le traitement des déchets dans la baie de Ha Long seront effectués de manière continue et régulière.

Vu Kiên Cuong, chef du Comité de gestion de la baie de Ha Long, avant la campagne de trois jours pour nettoyer la baie, le Comité et d'autres forces ont été déployés pour nettoyer et collecter les déchets dans la baie.

Photo : VNA/CVN

Il s'agit de la continuation de la campagne de sept jours et de sept nuits pour surmonter les conséquences de la tempête dans la ville de Ha Long, affirmant qu'une destination sûre et attrayante continue d'attirer les touristes nationaux et internationaux.

À ce jour, certaines zones côtières sont propres et sans déchets grâce aux efforts des autorités locales et de la population.

L'accueil des visiteurs est revenu à la normale, mais certains paysages et arbres des escales qui ont été dévastés par le typhon Yagi auront besoin de temps pour se rétablir.

VNA/CVN