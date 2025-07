Le Premier ministre fixe le cap pour la prévention des catastrophes naturelles

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité directeur national pour la défense civile, a présidé jeudi 24 juillet à Hanoï la première réunion de ce comité. La session était consacrée à l'examen du travail de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles et de recherche et sauvetage, ainsi qu'à la définition des tâches pour la période à venir.

Tenue en format hybride avec 34 villes, provinces et plus de 3.300 points de connexion à travers le pays, cette session visait à évaluer le travail de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles et de recherche et sauvetage et à définir les orientations pour l'avenir.

Au cours de la session, les participants ont écouté l’annonce de la décision N°1585, signée le 23 juillet 2025 par le Premier ministre, portant sur la fusion du Comité directeur national pour la défense civile, du Comité directeur national pour la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, et du Comité national pour la réponse aux incidents, aux catastrophes et pour la recherche et le sauvetage en un seul et unique Comité directeur national pour la défense civile.

Dans son discours, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le chef du gouvernement a exprimé ses plus profondes condoléances aux familles des victimes des récentes tragédies, notamment le naufrage du navire touristique Vinh Xanh 58 et les inondations dans la province de Nghê An.

Le Premier ministre a appelé les participants à une évaluation franche et approfondie des stratégies de prévention, en identifiant les succès comme les lacunes, depuis la direction centrale jusqu'à la réponse des populations locales. Il a insisté sur la nécessité de tirer les leçons des faiblesses et des obstacles rencontrés afin de mieux préparer les mois à venir.

Il a exigé que la répartition des tâches et des responsabilités respecte un principe de "six clartés" : des responsables, des missions, des délais, des compétences, des devoirs et des résultats clairement définis à tous les échelons, tant au niveau central que local.

Enfin, les délégués ont été invités à analyser les défis de la prévention des catastrophes dans le cadre du nouveau modèle d'administration locale à deux niveaux et à partager les bonnes pratiques pour renforcer l'efficacité des interventions sur le terrain.

