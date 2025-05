Le Vietnam renforce ses liens avec les Partis de gauche latino-américains

Cinquante ans de la réunification nationale

Le secrétaire du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef du Bureau du PCV, Lê Hoài Trung, a reçu successivement le vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), Jesús Germán Faría Tortosa, et le secrétaire général du Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine, Miguel Mejia.

Lê Hoài Trung s'est félicité du développement constant des relations bilatérales ces dernières années et a suggéré de renforcer les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux - Partis, États, Assemblées nationales et peuples.

Il a insisté sur la mise en œuvre efficace de l'accord de coopération entre les deux Partis pour la période 2023-2028, des mécanismes de consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères, et sur l'organisation prochaine de la quatrième réunion du Comité de coopération intergouvernementale Vietnam - Venezuela.

Il a également plaidé pour l'avancement des accords de coopération dans divers secteurs afin de faciliter l'accès au marché des produits compétitifs de chaque pays, d'accroître le volume des échanges commerciaux bilatéraux et de promouvoir les investissement dans les domaines de l'énergie, des télécommunications, de l'agriculture et des matériaux de construction.

De son côté, Jesús Germán Faría Tortosa a exprimé son admiration pour la lutte du peuple vietnamien pour la réunification nationale, ainsi que pour leurs réalisations globales obtenues lors du processus de Dôi moi (Renouveau) initié et mené par le PCV.

Il a affirmé que le Venezuela accordait une grande importance à la position croissante du Vietnam sur la scène internationale et à ses relations de coopération. Il a assuré de la volonté de son pays de collaborer avec le Vietnam pour élargir la coopération dans des domaines stratégiques et approfondir les relations du Vietnam avec l'Amérique latine.

Plus tard dans la journée, Lê Hoài Trung a également reçu le secrétaire général du Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine, Miguel Mejia, venu à la tête d'une délégation pour assister aux commémorations de la réunification nationale.

Il a souligné que le Vietnam appréciait toujours la solidarité et le soutien du peuple dominicain, ainsi que les efforts déployés par le MIU, en particulier par Miguel Mejia et ses dirigeants, pour promouvoir les relations entre les deux pays, contribuant notamment à la valorisation de l'ouvrage de statue de Hô Chi Minh à Saint-Domingue, symbole des liens solides entre les deux peuples.

Il a suggéré aux deux parties de renforcer les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux. Il a également appelé à la mise en œuvre effective des mécanismes de consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères et à l'achèvement des procédures de lancement du mécanisme de comité mixte pour stimuler le commerce et les investissements bilatéraux.

Le responsable vietnamien a également plaidé pour des négociations en vue de la signature d'accords de coopération visant à améliorer le cadre juridique facilitant la coopération bilatérale, et pour la poursuite de l'exploration des opportunités potentielles de coopération dans des secteurs tels que les matériaux de construction, l'exploitation pétrolière et gazière, les semi-conducteurs, les hautes technologies, le tourisme et l'agriculture.

Miguel Mejia a affirmé que le MIU attachait toujours une grande importance au renforcement de relations de coopération efficaces avec le PCV et souhaitait les développer davantage.

Le MIU continuera de promouvoir des mesures visant à élargir la coopération multiforme entre les deux pays et se tient prêt à soutenir le Vietnam dans le renforcement et l'expansion de ses relations avec la région latino-américaine.

Les deux responsables ont convenu de renforcer et d'élargir la coopération entre les deux Partis en pouvoir, notamment en matière de partage d'expériences en matière de leadership et de gestion du développement national, de formation des ressources humaines, ainsi que d'intensifier la coopération au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux.

