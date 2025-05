Le plus haut législateur du Vietnam rend hommage à son prédécesseur défunt

Après sa participation à la grande célébration du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025) à Hô Chi Minh-Ville, le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, est allé offrir de l'encens en hommage à Nguyên Huu Tho, son prédécesseur défunt.

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a exprimé sa profonde gratitude pour les importantes contributions du défunt dirigeant à la cause révolutionnaire du Parti, du pays et du Parlement.

Il a exprimé l'espoir que la famille du défunt dirigeant continuera à promouvoir la tradition révolutionnaire, en contribuant à la construction et au développement de Hô Chi Minh-Ville, aux activités de l’Assemblée nationale et au développement du pays.

Nguyên Huu Tho est né le 10 juillet 1910 dans le village de Long Phu, district de Trung Quan, province de Cho Lon (aujourd'hui district de Bên Luc, province de Long An). Lors de la première session de la VIIe Assemblée nationale, il a été élu président de l'organe législatif et vice-président du Conseil d'État. Il fut le président de l'AN entre 1981 et 1987.

