Construire ensemble un avenir de paix, de prospérité et de solidarité

Jamais auparavant une lutte n'avait bénéficié d'un soutien aussi efficace et concret de la part du monde entier que la lutte du peuple vietnamien pour l'indépendance, et l'humanité s'est rapprochée grâce au Vietnam, a déclaré Vu Xuân Hông, ancien président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam.

Photo : BCP/CVN

Lors de l'événement commémoratif marquant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays (30 avril 1975-2025), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a solennellement réaffirmé l'aide précieuse et efficace apportée par la communauté internationale à la lutte du peuple vietnamien pour l'indépendance et la réunification nationale.

Cette commémoration n'est pas seulement un rappel d'une période héroïque de notre histoire nationale, mais elle est aussi l'expression d'une sincère gratitude envers les amis internationaux qui ont soutenu le Vietnam durant les années éprouvantes de la guerre.

Soutien des peuples épris de paix à travers le monde

La résistance du peuple vietnamien contre les États-Unis fut l’une des luttes d’indépendance nationale ayant reçu le plus vaste soutien des peuples épris de paix à travers le monde. Des pays socialistes tels que l’ex-Union soviétique, la Chine et Cuba, de la solidarité particulière du Vietnam, du Laos et du Cambodge aux mouvements de libération nationale en Asie, en Afrique et en Amérique latine, en passant par les campagnes pour la paix dans les nations occidentales, tous ont manifesté une solidarité inébranlable avec la juste cause du Vietnam.

Avant et après la signature des Accords de Paris de 1973, le Vietnam a bénéficié d'une assistance matérielle, technique et consultative de la part de pays frères. Des paroles emblématiques, telles que celles du dirigeant cubain Fidel Castro : "Pour le Vietnam, Cuba est prête à donner jusqu'à son propre sang", ou la devise du peuple indien : "Votre nom est Vietnam, mon nom est Vietnam, notre nom est Vietnam", témoignent clairement de l'ampleur du soutien international envers le pays.

Les campagnes de solidarité se sont multipliées dans de nombreux pays. En Suède, en France, au Japon et en Allemagne, des collectes de fonds et des manifestations de masse contre les bombardements américains au Vietnam ont été organisées.

Manifestations anti-guerre

À New York, plus de 18.000 personnes ont défilé pour protester contre la guerre. À Stockholm, des jeunes ont même créé une "zone libérée" symbolique au cœur de la ville. Ces expressions de solidarité sont devenues un phénomène mondial. Aux États-Unis mêmes, le mouvement anti-guerre a atteint une ampleur sans précédent, décrit par les médias comme "une guerre au sein de l’Amérique". Il a émergé dans les universités et s'est propagé à tous les secteurs de la société, se manifestant par des rassemblements massifs et des actes extrêmes, tel que l’immolation de citoyens américains en signe de rejet de la guerre.

Aux mouvements collectifs s’ajoutent des histoires personnelles profondément émouvantes, à l'image de celle du couple japonais Hikawa Hiroshi et Hikawa Naoko, membres du Parti communiste japonais, qui ont participé activement aux manifestations anti-guerre et ont fait de la cause de la paix au Vietnam une mission de vie commune.

Photo : VNA/CVN

Cinquante ans après sa victoire historique, le Vietnam a transformé son statut de pays déchiré par la guerre et isolé sur la scène internationale en celui d'une nation en développement dont le revenu se rapproche du niveau moyen supérieur. Le pays s’est profondément intégré à l’économie mondiale, participe activement aux forums multilatéraux et entretient des relations diplomatiques avec 194 des nations membres des Nations unies.

Cette année 2025 marque également le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis. Le secrétaire général Tô Lâm a souligné qu'en tant que peuple ayant profondément souffert des conséquences de la guerre, le Vietnam chérit la paix et est déterminé à coopérer avec la communauté internationale pour bâtir un avenir d'harmonie, de prospérité, d'unité et de développement durable.

Il a également appelé les générations actuelles à agir avec responsabilité pour léguer aux générations futures non seulement un monde meilleur, mais aussi un héritage de sagesse et de conscience collective.

Le Vietnam réaffirme son engagement à continuer de renforcer l’amitié et la coopération internationales, selon le principe d’être "un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale".

VNA/CVN