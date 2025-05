Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, rencontre le vice-président cubain

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a rencontré Salvador Valdes Mesa, membre du Politburo du Parti communiste de Cuba (PCC) et vice-président de Cuba, le 30 avril à Hô Chi Minh-Ville, juste après la célébration solennelle du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025).

Tô Lâm a exprimé ses remerciements sincères au Parti et à l'État cubains pour l'envoi d’une délégation de haut niveau venue partager la joie avec le Vietnam, notamment alors que les deux pays se dirigent vers la célébration du 65e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1960-2025). Il a souligné que le Vietnam chérissait et se souvenait toujours du soutien fidèle et précieux que Cuba avait accordé au pays, dans sa lutte passée pour la libération nationale et la réunification, ainsi que dans la cause actuelle de la défense et de l'édification nationales. Il a affirmé que l'amitié spéciale entre les deux nations était un bien inestimable à préserver, développer et transmettre aux générations futures.

Le leader du Parti a partagé ses impressions profondes de sa visite d'État à Cuba en septembre 2024, et exprimé sa solidarité avec les difficultés et défis actuels du peuple cubain. Il a affirmé que le Vietnam resterait toujours prêt à fournir son aide dans la limite de ses capacités.

Tô Lâm s'est dit convaincu que, sous la direction du PCC, le peuple cubain continuerait à remporter de nouveaux succès, dans l'édification du socialisme dans l'hémisphère occidental.

Salvador Mesa s'est dit ravi et honoré de se rendre à nouveau au Vietnam à l'occasion de l'anniversaire de la grande victoire du peuple vietnamien. Il a transmis respectueusement les chaleureuses salutations du premier secrétaire du PCC, président cubain, Miguel Diaz Canel, et du général Raúl Castro au secrétaire général Tô Lâm et aux dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens.

Le Vietnam continuerait à obtenir des résultats plus positifs

Il a félicité le Vietnam pour l'organisation réussie des célébrations du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, une victoire partagée et saluée par la communauté internationale. La victoire du 30 avril 1975 a été une victoire de justice et de conscience, une victoire non seulement pour le peuple vietnamien, mais aussi pour tous les peuples épris de paix du monde, y compris le peuple cubain frère, a souligné Salvador Mesa.

Il a salué les grandes réalisations accomplies par le peuple vietnamien sous la direction clairvoyante du PCV ces dernières années. Il a exprimé sa conviction que le Vietnam continuerait à obtenir des résultats encore plus positifs dans l'édification et le développement du pays, notamment à travers la mise en œuvre efficace des orientations et politiques récemment adoptées par le Comité central du Parti, dirigé par le secrétaire général Tô Lâm.

Les deux dirigeants ont exprimé leur joie de constater le renforcement continu de la solidarité traditionnelle, de l'amitié particulière et de la coopération globale entre les partis, les États et les peuples des deux pays, notamment dans des domaines stratégiques et prioritaires tels que la riziculture, l'exploitation des produits de la mer, les énergies renouvelables et les biotechnologies.

Les deux parties ont également discuté d'un certain nombre de mesures visant à promouvoir davantage la coopération économique bilatérale afin de la rendre plus substantielle et efficace, avec la détermination de mettre les liens commerciaux et d'investissement au même niveau que leurs bonnes relations politiques.

Texte et photos : VNA/CVN