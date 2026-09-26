Le Vietnam remobilise ses moteurs pour une croissance à deux chiffres

Avec une croissance de 8,18% au premier semestre, le Vietnam dispose de bases solides pour accélérer d’ici la fin de l’année. Investissement, industrie, consommation et innovation sont appelés à jouer pleinement leur rôle pour atteindre l’objectif annuel d’au moins 10%.

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Le taux de croissance soutenu au cours des six premiers mois de l’année démontre que l’économie vietnamienne maintient une trajectoire positive, jetant ainsi des bases favorables pour atteindre l’objectif de croissance annuel. Cette dynamique se poursuit malgré des défis structurels et conjoncturels de taille. Pour le gouvernement, l’heure est désormais à l’accélération et à la rupture afin de concrétiser les objectifs ambitieux fixés pour l’année.

La bonne santé de l’économie s’est confirmée à travers une série d’indicateurs macroéconomiques robustes enregistrés au cours des huit premiers mois de l’année, notamment des recettes budgétaires de 2,03 millions de milliards de dôngs (78 milliards de dollars), soit une progression de 16,2 % en glissement annuel. Parallèlement, le décaissement des investissements publics a enregistré une hausse significative, s’établissant à 509.600 milliards de dôngs, soit 49,8% de l’objectif annuel.

Photo : VNA/CVN

Des indicateurs au vert malgré les défis

Le rayonnement international du pays se traduit également par des performances records en matière d’investissements directs étrangers (IDE) et de commerce extérieur. Avec 40,63 milliards de dollars d’IDE enregistrés, soit un bond de 55,4% sur un an, et des échanges commerciaux globaux culminant à plus de 770 milliards de dollars (+28,7%), le Vietnam réaffirme son attractivité sur la scène mondiale. Ces résultats ont été salués lors de la récente réunion périodique du gouvernement, où le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong, a souligné que la situation socio-économique poursuivait sa dynamique positive et que les organisations internationales conservaient une évaluation optimiste des perspectives de croissance du pays.

Le secteur industriel, véritable moteur de cette vitalité, a affiché une croissance de 11,9% sur les huit premiers mois, portée notamment par l’industrie manufacturière et de transformation. L’indice des directeurs d’achat (PMI) s’est établi à 53,3 points en août, marquant ainsi son quatorzième mois consécutif au-dessus du seuil d’expansion, signe d’une demande solide et d’un renouvellement constant de l’offre. Cette embellie se reflète également dans le secteur des services, avec une hausse de 13,3% du commerce de détail et une reprise vigoureuse du tourisme international, qui a déjà accueilli près de 16 millions de visiteurs cette année. En outre, le tissu entrepreneurial se renforce, avec plus de 206.000 entreprises ayant intégré ou réintégré le marché, portant le nombre total d’entités actives à près de 1,08 million.

Toutefois, le chemin vers la ligne d’arrivée reste semé d’embûches pour ce sprint final. Sur les quinze indicateurs socio-économiques prévus pour 2026, cinq indicateurs clés, dont la croissance du PIB, le PIB par habitant, l’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC) et la productivité du travail, font l’objet d’efforts redoublés pour être atteints. Pour afficher une croissance annuelle de 10%, l’économie devra réaliser une performance exceptionnelle de 11,7% au second semestre. Cette ambition se heurte néanmoins à une pression inflationniste croissante, l’IPC ayant déjà atteint 4,45 %, frôlant ainsi le plafond de 4,5 % fixé par les autorités.

En dépit des pressions, le ministère des Finances reste déterminé à atteindre une croissance à deux chiffres, à maintenir la stabilité macroéconomique et à maîtriser l’inflation, tout en exhortant chaque secteur, chaque localité et chaque ministère à déployer tous les efforts nécessaires pour atteindre ces objectifs. Pour insuffler à l’économie l’élan supplémentaire nécessaire, le gouvernement mise sur une stratégie multidimensionnelle, incluant une politique monétaire flexible, une orientation du crédit vers les secteurs prioritaires et une amélioration continue de l’environnement des affaires. L’accent est mis sur le déblocage intégral des investissements publics afin d’éviter tout engorgement en fin d’année.

Photo : VNA/CVN

Cinq grands moteurs de l’accélération

L’économie vietnamienne se trouve à la croisée des chemins, entre opportunités et défis imbriqués.

Premièrement, la trajectoire de reprise continue de se consolider grâce à la stabilité macroéconomique, au maintien de la tendance haussière de la production industrielle et des services, à l’accélération de l’investissement public et à l’amélioration continue du climat des affaires. Parmi les marges de manœuvre et les moteurs de croissance, l’investissement public demeure l’un des leviers les plus stratégiques. Si le décaissement des fonds alloués aux grands projets d’infrastructure respecte le calendrier prévu, il permettra non seulement de stimuler la demande globale, mais aussi de renforcer durablement les capacités de production de l’économie.

Deuxièmement, l’industrie manufacturière constitue le principal moteur de production, apportant la contribution la plus significative à la croissance. À mesure que les carnets de commandes à l’exportation se remplissent et que les chaînes d’approvisionnement se stabilisent, ce secteur est appelé à continuer de porter la dynamique de croissance.

Troisièmement, la consommation intérieure et le tourisme constituent un levier majeur. Avec un marché de près de 100 millions de consommateurs, conjugué à la relance des services et du tourisme, ce secteur peut contribuer à amortir les chocs et les fluctuations externes.

Quatrièmement, le secteur privé et les IDE : l’amélioration continue du climat des affaires, conjuguée au déploiement des politiques de soutien aux entreprises, contribuera à stimuler l’investissement et à développer les capacités de production.

Cinquièmement, la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique constituent des catalyseurs capables d’accroître la productivité, d’optimiser l’efficience des ressources et de libérer de nouveaux relais de croissance, en parfaite adéquation avec les orientations stratégiques du gouvernement pour la période à venir.

Il apparaît ainsi que l’économie dispose encore de marges de progression notables. L’enjeu fondamental réside désormais dans l’exploitation efficace des moteurs existants, tout en résorbant les points de blocage afin de transformer ces potentialités en résultats concrets au cours du second semestre.

Thê Linh/CVN







