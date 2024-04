Les députées vietnamiennes et lao discutent du rôle des femmes en politique

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, la présidente de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thuy Anh, a déclaré que l’atelier leur offrait l’occasion de resserrer leurs liens.

Elle a déclaré que les informations, compétences et expériences qu’elles partagent à cette occasion contribueront à promouvoir leurs voix communes sur les questions relatives aux femmes, aux enfants et à l’égalité des sexes dans les forums nationaux et internationaux, tout en construisant leur image devant les assemblées nationales et les électeurs des deux pays.

Pour sa part, la présidente de la Commission des affaires culturelles et sociales de l’Assemblée nationale du Laos, Thummaly Vongphachanh, a déclaré que l’atelier contribuait à la mise en œuvre du protocole d’accord de coopération entre les deux assemblées nationales et au renforcement de la solidarité entre les deux pays, les assemblées nationales et les députées.

Les participantes ont examiné comment augmenter la proportion de femmes dans les assemblées nationales et les conseils populaires, et ont partagé leurs expériences en matière de participation à des activités parlementaires multilatérales et d’intégration de l’égalité des sexes dans l’élaboration du droit.

Lors de leur entretien du 24 avril, les deux groupes de députées ont convenu de poursuivre leur collaboration pour préserver et promouvoir la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Ils ont également convenu de renforcer les visites et les échanges, de coordonner l’organisation de forums bilatéraux et multilatéraux sur des questions d’intérêt commun, de partager des informations et des expériences, de continuer à construire des perceptions communes et de se soutenir mutuellement dans les forums et les activités.

VNA/CVN