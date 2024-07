Le gouvernement thaïlandais veut attirer les touristes musulmans

Photo : AFP/VNA/CVN

Il a ajouté que le Premier ministre Srettha Thavisin avait ordonné à toutes les agences liées au tourisme de promouvoir le pays en tant que destination favorable aux musulmans.

Son annonce intervient après que la Thaïlande ait été classée 5ème parmi les pays non membres de l'Organisation de coopération islamique selon l'indice mondial des voyages musulmans par Crescent et Mastercard. Le classement était basé sur les commodités offertes aux voyageurs musulmans, notamment les options de restauration halal, l'environnement de voyage et la facilité d'accès à un lieu de culte.

L'industrie du tourisme halal connaît une croissance exponentielle, avec au moins 168 millions de musulmans qui devraient voyager à travers le monde cette année, soit une augmentation de 15% par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, a déclaré Chai, soulignant que la Thaïlande est attrayante pour les voyageurs musulmans en raison de son atmosphère multiculturelle et de son vaste territoire.

Une partie du succès, a-t-il expliqué, est due à la feuille de route du gouvernement sur le développement de l’industrie halal pour 2024-2028, y compris la création du centre industriel thaïlandais halal, chargé d’accroître la valeur des produits halal du pays sur le marché plus large.

À l’avenir, le gouvernement créera le Comité national de l’industrie halal pour diriger les efforts du pays visant à devenir la plaque tournante des produits halal de l’ASEAN, a-t-il déclaré.

VNA/CVN