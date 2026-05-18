Pêche INN

An Giang intensifie le contrôle des navires non conformes

Face aux recommandations de la Commission européenne sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province d’An Giang multiplie les mesures pour contrôler les bateaux de pêche non conformes aux exigences et renforcer la gestion des activités halieutiques.

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Après examen, l’ensemble de la province compte encore 514 bateaux de pêche non éligibles à l’activité. Selon le directeur adjoint du Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, Quach Van Toàn, la présence de bateaux de pêche "3 non", c’est-à-dire pas d’immatriculation (le bateau n’est pas officiellement enregistré auprès des autorités), pas de contrôle technique (le navire n’a pas passé les inspections de sécurité et de conformité exigées) et pas de permis de pêche (le propriétaire ne possède pas l’autorisation légale d’exercer des activités de pêche).

L'incapacité à gérer les itinéraires, le volume des captures et la traçabilité des produits de la mer affecte directement les efforts déployés avec l'ensemble du pays pour obtenir la levée du "carton jaune" imposé par la CE à l’encontre de l’industrie halieutique vietnamienne.

Quach Van Toàn a indiqué que, pour gérer les bateaux de pêche non conformes, le Comité populaire provincial a émis plusieurs documents directifs demandant au Service de l’agriculture et de l’environnement, en coordination avec les localités, de procéder à l'examen, à la vérification et au recensement précis du nombre de bateaux de pêche "3 non", en les classant par catégories afin de mettre en place des solutions de traitement adaptées.

Photo : CTV/CVN

Pour les bateaux de pêche dont le contrôle technique a expiré mais dont le permis de pêche reste valide, le secteur spécialisé soutient les propriétaires dans la finalisation des dossiers de prolongation du contrôle technique et les guide dans les démarches administratives nécessaires afin de créer des conditions favorables à l'exploitation légale des navires.

Pour les bateaux de pêche ne remplissant pas les conditions d'activité, tels que les navires dont le permis de pêche, l'immatriculation ou le contrôle technique ont expiré, ainsi que les bateaux de pêche "3 non", la province a confié aux Comités populaires des communes, quartiers et zones économiques spéciales la mission de vérifier l'état actuel et le lieu de mouillage des navires, et d'exiger des propriétaires qu'ils ramènent leurs bateaux vers les zones de mouillage centralisées à des fins de gestion.

La localité désigne et affecte des cadres chargés de suivre et de surveiller étroitement les bateaux de pêche non éligibles à l'activité, en veillant strictement à ce qu’ils ne quittent pas le port pour prendre la mer afin d'exploiter les ressources halieutiques.

Duong Hông Tuân, vice-président du Comité populaire du quartier de Rach Gia, a indiqué que le quartier compte actuellement encore 199 bateaux de pêche non conformes. Le Comité populaire du quartier a mis en place un poste de garde et mobilisé des forces assurant une permanence régulière afin de contrôler et de gérer les navires dans la zone de mouillage, contribuant ainsi à renforcer la gestion des activités d'exploitation halieutique et à mettre en œuvre les mesures de lutte contre la pêche INN.

Plans d’action concrets

Cependant, le quartier de Rach Gia se heurte à des difficultés dans la gestion des bateaux de pêche "3 non". Les bateaux de pêche de plus de 12 mètres relèvent de la gestion provinciale, mais nombre d’entre eux n’existent plus en raison de saisies à l’étranger pour cause d’infractions, de naufrages, d’incendies, de disparitions ou encore de ventes à d’autres localités, ce qui complique les tâches de gestion, de suivi et de détermination des responsabilités.

Le quartier suggère que la province fournisse des directives spécifiques afin de permettre la radiation des immatriculations, évitant ainsi que des navires qui ne sont plus actifs sur le territoire continuent de figurer dans les bases de données de gestion.

Concernant la zone de mouillage centralisée, le quartier demande à la province d’allouer des fonds au dragage des chenaux afin de lutter contre l’envasement et de créer des conditions favorables à l’entrée et à la sortie des navires.

Photo : Truong Giang/CVN

Pham Van Dang, vice-président du Comité populaire de la commune de Kiên Luong, a indiqué que, lors de l'examen des bateaux de pêche "3 non", la commune a recensé un certain nombre de navires qui n’exercent pas d’activités de pêche, mais servent principalement aux services logistiques liés à la pêche, notamment à l’entretien des cages d’aquaculture marine.

En raison de leur stationnement prolongé dans la zone de mouillage centralisée, les activités de pisciculture en cage de nombreux ménages sont fortement affectées, ce qui conduit fréquemment les habitants à se rassembler en grand nombre pour demander l’autorisation de quitter le port afin de protéger leurs cages de poissons.

Afin de renforcer la gestion des bateaux de pêche dans les temps à venir, le vice-président du Comité populaire provincial, Ngô Công Thuc, a ordonné au Service de l’agriculture et de l’environnement de présider et de coordonner, avec les départements, secteurs, unités et localités concernés, la finalisation des procédures d’immatriculation, de contrôle technique, d’octroi ou de renouvellement des permis pour les bateaux de pêche éligibles.

Il a également demandé l’installation rapide du système de surveillance des navires (VMS), conformément aux réglementations, tout en garantissant que tous les bateaux de pêche immatriculés procèdent au marquage des navires et à l’inscription de leur numéro d’immatriculation.

Le Comité populaire provincial a chargé le Service de l’agriculture et de l’environnement de conseiller les autorités provinciales dans l’examen, la modification et le complément des plans ainsi que dans la promulgation des règlements de gestion des zones de mouillage centralisées afin d’en garantir la sécurité. Ces zones devront accueillir les bateaux de pêche non éligibles aux activités d’exploitation halieutique mouillant sur le territoire provincial. La province devra également allouer des fonds destinés à la gestion de ces zones de mouillage.

La Police provinciale préside et coordonne, avec ledit service ainsi qu’avec les Comités populaires des communes, quartiers et zones économiques spéciales, l’examen et la gestion étroite des bateaux de pêche et des pêcheurs à leur lieu de résidence, en liaison avec la Base de données nationale sur la population (VNeID). Cette coordination permet de maîtriser les informations relatives aux propriétaires, capitaines, chefs mécaniciens, pêcheurs et zones d’activité des bateaux de pêche, afin d’identifier les navires présentant des signes d’infraction aux procédures de gestion.

Le Commandement des gardes-frontières de la province coordonne avec les localités afin de gérer étroitement les bateaux de pêche au niveau des plages de débarquement ouvertes et des embouchures de rivières, en particulier les bateaux de pêche d’une longueur comprise entre 12 et moins de 15 m ainsi que les bateaux non éligibles à l’activité.

Truong Giang/CVN