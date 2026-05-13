An Giang : sensibilisation visuelle contre la pêche INN

Les 9 et 10 mai, le Commandement de la région de la garde côtière 4 a organisé à Tây Yên et Phú Quốc un "procès fictif" pour sensibiliser pêcheurs et habitants à la lutte contre la pêche INN et aux infractions liées au contournement du système de surveillance des navires (VMS).

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Les 9 et 10 mai, au siège des Comités populaires de la commune de Tây Yên et de la zone économique spéciale de Phú Quôc, le Commandement de la région de la garde côtière 4, en collaboration avec les unités concernées, a organisé des activités de sensibilisation et de vulgarisation juridique sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) à travers le modèle de "procès fictif".

L'activité a attiré un grand nombre de pêcheurs et d'habitants locaux de la commune de Tây Yên et de la zone économique spéciale de Phú Quôc. Ce procès fictif a été élaboré à partir d'une affaire réelle concernant l'envoi de bateaux de pêche et de pêcheurs dans des eaux étrangères pour l'exploitation illégale de produits de la mer, tout en débranchant délibérément les équipements de surveillance de l'itinéraire (VMS) afin de tromper les autorités.

Selon le contenu de l'acte d'accusation, les prévenus ont organisé la participation de nombreux pêcheurs à l'exploitation illégale de produits de la mer en dehors des eaux territoriales du Vietnam afin d'en tirer des profits illicites. Au cours de leurs activités, les individus ont interrompu à plusieurs reprises les signaux des équipements de surveillance de l'itinéraire et modifié l'identification des bateaux de pêche pour éviter d'être détectés. Par la suite, les navires ont été interceptés par les forces compétentes étrangères en pleine activité de pêche illégale.

Photo : CTV/CVN

À travers le déroulement du procès fictif, le Conseil de jugement a clairement analysé les conséquences juridiques de l'infraction, les impacts négatifs sur les efforts de lutte contre la pêche INN du Vietnam, ainsi que l'influence sur l'image et le prestige des pêcheurs sur la scène internationale.

Efforts pour faire lever le "carton jaune"

Grâce à une mise en scène vivante et visuelle, le programme aide la population à accéder facilement aux réglementations juridiques relatives à l'exploitation des ressources halieutiques en mer, en particulier les dispositions sur la lutte contre la pêche INN, l'entrée et la sortie du territoire, ainsi que l'utilisation du système de surveillance des navires (VMS) à bord des bateaux de pêche.

S'exprimant lors du programme, le général de division Nguyên Van Dung, commissaire politique du Commandement de la Région de la Garde côtière 4, a déclaré que l’organisation de ce procès fictif contribuait non seulement à sensibiliser les pêcheurs au droit, mais renforçait également leur sens du respect des réglementations lors de leurs activités en mer. Cela les incite à ne pas violer les eaux étrangères, contribuant ainsi aux efforts de l'ensemble du pays pour faire lever l'avertissement "carton jaune" de la Commission européenne (CE) à l'encontre de l'industrie halieutique du Vietnam.

Photo: CTV/CVN

En outre, le Commandement de la région de la garde côtière 4 et les représentants des autorités compétentes ont organisé des séminaires et des échanges juridiques directs avec les pêcheurs et les armateurs afin de répondre aux difficultés concrètes, aidant ainsi la population à accéder facilement aux réglementations juridiques relatives à l'exploitation halieutique en mer et à renforcer le respect de la loi lors des sorties en haute mer.

À cette occasion, le Commandement de la région de la garde côtière 4, en collaboration avec le Tribunal militaire de la 9e Région militaire, a remis 40 cadeaux aux familles bénéficiaires des politiques sociales et aux familles de pêcheurs en difficulté, ainsi que 40 cadeaux aux propriétaires de moyens de transport et aux capitaines de bateaux de pêche de la localité.

Truong Giang/CVN