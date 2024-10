Le plus haut dirigeant vietnamien Tô Lâm entame une visite d'État en Irlande

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnamn (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et une délégation de haut rang du Vietnam ont atterri à l'aéroport de Dublin à 20h30 le 1 er octobre (heure locale), entamant une visite d'État en Irlande à l'invitation du président irlandais Michael D. Higgins.

>> Approfondissement de l'amitié et de la coopération multiforme Vietnam - Irlande

>> La visite d'État du dirigeant Tô Lâm ouvre de nouvelles perspectives pour les échanges commerciaux

>> Le dirigeant Tô Lâm termine avec succès sa visite d'État en Mongolie

La délégation vietnamienne a été accueillie à l'aéroport par la ministre d'État irlandaise au ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Marine Pippa Hackett, le chef du protocole au ministère des Affaires étrangères Eamonn McKee, le maire de Fingal Dublin Brian McDonagh, l'ambassadrice au Vietnam, Deirdre Ní Fhallúin, l'ambassadeur du Vietnam en Irlande, Dô Minh Hung, et son épouse, ainsi que plusieurs membres du personnel de l'ambassade du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Il s'agit de la première visite au niveau de l'État depuis l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1996. L'Irlande est une nation présentant de nombreuses similitudes avec le Vietnam en termes d'histoire, de traditions patriotiques, de volonté d'aller de l'avant et de culture diversifiée et unique. Les deux parties disposent d'une grande marge de manœuvre et d'un grand potentiel pour renforcer leur coopération et réaliser un développement commun.

Au cours de la visite, les dirigeants des deux pays devraient discuter de mesures visant à renforcer la collaboration dans divers domaines où le Vietnam a des besoins et l'Irlande possède des atouts, notamment les investissements de haute qualité, la science et la technologie, l'innovation, la transformation numérique, la transition énergétique et l'éducation, en particulier l'enseignement universitaire.

L'Irlande est désormais le sixième partenaire commercial du Vietnam parmi les membres de l'UE, avec des échanges bilatéraux atteignant 3,5 milliards d'USD en 2023 et 2,73 milliards au cours des sept premiers mois de 2024.

En ce qui concerne les investissements, l'Irlande investit dans 41 projets au Vietnam avec un capital enregistré total de 44,32 millions d'USD, se classant au 61e rang sur 141 pays et territoires investissant au Vietnam.

VNA/CVN