Le Vietnam devient le deuxième pays le plus heureux d'Asie du Sud-Est

Photo : VGP/CVN

Il s'agit de son meilleur classement depuis la première publication du rapport en 2012, faisant du Vietnam le deuxième pays le plus heureux d'Asie du Sud-Est, juste derrière Singapour (34e).

Le Vietnam figure parmi les 19 pays ayant vu leur indice de bonheur augmenter, aux côtés des Philippines, de la Chine et de la Mongolie en Asie ; de 12 pays d'Europe centrale et orientale ; de deux pays africains et du Nicaragua en Amérique latine.

La Finlande reste le pays le plus heureux du monde pour la 8e année consécutive, suivie de près par d'autres pays nordiques comme le Danemark, l'Islande et la Suède. Pendant ce temps, le Costa Rica et le Mexique sont entrés pour la première fois dans le top 10, respectivement en sixième et dixième position.

Ce rapport annuel s'appuie sur les données fournies par le Gallup World Poll dans plus de 140 pays.

Le classement du bonheur est basé sur une moyenne sur trois ans des évaluations personnelles de la satisfaction dans la vie, ainsi que sur le PIB par habitant, le soutien social, l'espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité et la corruption.

VNA/CVN