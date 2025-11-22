Le président de l'Assemblée nationale de la R. de Corée en visite à Ninh Binh

Dans le cadre de leur visite officielle au Vietnam, le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Woo Won‑shik, et son épouse, Shin Kyung‑hye, se sont rendus le 22 novembre dans la province de Ninh Binh.

>> Maison intelligente : le sud-coréen Hyundai HT renforce sa présence au Vietnam

>> Le SG Tô Lâm rencontre le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne

>> Le président vietnamien reçoit le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Dang Xuân Phong, a exprimé sa satisfaction d’accueillir la délégation sud-coréenne. Il a présenté brièvement la province, en précisant que Ninh Binh envisageait une croissance rapide selon un nouveau modèle de développement pour la période 2025-2030.

Dang Xuân Phong a ajouté que la République de Corée était l’un des partenaires les plus importants de la province, avec 218 projets représentant un total de 2,69 milliards de dollars, soit 18,76 % de l’investissement direct étranger (IDE) à Ninh Binh.

Il a aussi souligné que la province avait conclu des partenariats bilatéraux avec plusieurs localités sud-coréennes, notamment la ville d’Asan, la province de Gyeonggi, et les villes de Jecheon et Dongducheon. Selon lui, l’un des projets phares de cette coopération est un programme de formation en agriculture de haute technologie avec la ville d’Asan.

De son côté, Woo Won‑shik a reconnu le rôle stratégique de Ninh Binh dans la coopération Vietnam - République de Corée. Il s’est félicité de la présence croissante d’entreprises coréennes dans la province, surtout dans l’industrie automobile, et s’est engagé à encourager davantage d’entreprises sud-coréennes à investir à Ninh Binh.

Il a appelé la province à continuer de soutenir ces entreprises et a recommandé de renforcer la coopération consulaire pour garantir un environnement sûr et favorable aux citoyens sud-coréens se rendant à Ninh Binh.

À cette occasion, la délégation sud-coréenne a visité l’usine Hyundai Thành Công Vietnam dans la zone industrielle de Gian Khâu, et a également exploré le site touristique écologique de Tràng An.

VNA/CVN