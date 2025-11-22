Une délégation du Parti communiste du Vietnam en visite de travail en Espagne

Une délégation du Parti communiste du Vietnam, conduite par Phan Dinh Trac, membre du Politburo, secrétaire du Comité central, chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti, a effectué du 17 au 21 novembre 2025, une visite de travail en Espagne.

>> Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc visite l'usine Airbus de Séville, en Espagne

>> Le Vietnam affirme sa position et son rôle sur la scène internationale

>> Renforcer la coopération entre l’Audit d’État du Vietnam et la Cour des comptes d’Espagne

Photo : MAE/CVN

Dans le cadre de cette visite, la délégation a rencontré les dirigeants du Parlement, des organes gouvernementaux et des Partis politiques espagnols, notamment Javier Maroto, premier vice-président du Sénat ; Joaquin Salmeron, président de la Commission de la justice du Congrès des députés ; Enrique Santiago Romero, secrétaire général du Parti communiste d’Espagne ; Antonio Maíllo, président de la Gauche unie ; Rafael Simancas, secrétaire d’État auprès du Cabinet du Premier ministre en charge de la Justice et des Relations parlementaires ; et Begoña Nasarre Oliva, vice-secrétaire générale du Groupe parlementaire socialiste.

Lors de ces rencontres, Phan Dinh Trac a présenté les grandes orientations du Parti concernant la situation du pays et les acquis obtenus dans le développement socio-économique du Vietnam après près de 40 ans de Renouveau. Il a également partagé les résultats en matière de science, de technologie, d’innovation, de transformation numérique, d’éducation, de formation et de santé publique ; échangé sur les relations Vietnam - Espagne ainsi que sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun ; et discuté des expériences respectives en matière de gouvernance, de perfectionnement institutionnel, de réforme judiciaire et de lutte contre la corruption.

Élargir la coopération dans tous les domaines

La partie espagnole a exprimé son admiration et ses félicitations pour les progrès économiques, sociaux et diplomatiques accomplis par le Vietnam dans un contexte mondial et régional marqué par de nombreuses évolutions complexes. Les dirigeants du Parlement, du gouvernement et des Partis politiques espagnols ont réaffirmé leur attachement aux relations d’amitié et de partenariat stratégique avec le Vietnam, considéré comme un partenaire prioritaire de l’Espagne en Asie du Sud-Est, et leur souhait d’élargir la coopération dans tous les domaines.

Les deux parties se sont félicitées du développement positif des relations bilatérales ces dernières années, notamment de la croissance favorable des échanges commerciaux. Au cours des dix premiers mois de 2025, le commerce bilatéral a atteint 3,7 milliards de dollars, en hausse d’environ 6% par rapport à la même période de 2024, et devrait s’élever à environ 5 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année 2025.

La partie espagnole a réaffirmé sa volonté de renforcer la coopération dans tous les domaines, en particulier dans les investissements liés aux énergies renouvelables, un secteur clé de l’Espagne. Elle a souhaité que le gouvernement vietnamien continue de créer des conditions favorables pour les investisseurs espagnols, d’assurer la sécurité des opérations et de soutenir le développement de l’enseignement de l’espagnol au Vietnam. Elle a également assuré qu’elle poursuivra son soutien au Vietnam et encouragera les pays membres de l’UE à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), tout en appelant la Commission européenne à envisager la levée du "carton jaune" INN appliqué aux produits halieutiques vietnamiens.

Phan Dinh Trac a souligné que le Parti et l’État vietnamiens accordaient une haute importance au renforcement des relations d’amitié et de coopération multiforme avec l’Espagne, premier partenaire stratégique du Vietnam en Europe. Il a proposé de poursuivre la mise en œuvre efficace des mécanismes existants tels que les consultations politiques et la Commission mixte sur l’économie, le commerce et l’investissement, et de créer de nouveaux cadres de coopération, notamment dans les domaines prioritaires que sont la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et les énergies renouvelables. Il a également invité l’Espagne à continuer de soutenir la communauté vietnamienne de quelque 7.000 personnes résidant dans le pays.

La délégation vietnamienne a également rendu visite au personnel de l’ambassade du Vietnam en Espagne et a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne établie dans le pays.

VNA/CVN