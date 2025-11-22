Le Vietnam et El Salvador renforcent leur amitié traditionnelle

L’ambassadeur du Vietnam au Mexique et en El Salvador, Nguyên Van Hai, a présenté le 21 novembre (heure locale) ses lettres de créance au vice-président d’El Salvador, Félix Ulloa, dans la capitale San Salvador. Cet acte solennel reflète la volonté du Vietnam de promouvoir ses relations d’amitié traditionnelle avec cette nation d’Amérique centrale.

>> Le Vietnam et El Salvador réfléchissent aux mesures pour dynamiser les liens

>> Le Vietnam et El Salvador intensifient leurs échanges entre les deux peuples

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, l’ambassadeur Nguyên Van Hai a transmis les salutations des dirigeants vietnamiens au gouvernement et au peuple salvadoriens. Il a souligné que la relation Vietnam - El Salvador reposait sur une base historique, le respect mutuel et des intérêts communs.

Transmettant les salutations des dirigeants vietnamiens au gouvernement et au peuple salvadoriens, l’ambassadeur Nguyên Van Hai a souligné que les relations Vietnam - El Salvador reposaient sur l’histoire, le respect mutuel et les intérêts communs. Il a réaffirmé la politique constante du Vietnam visant à renforcer la coopération avec El Salvador dans les trois canaux : Parti, État et échanges entre les peuples.

L’ambassadeur a salué les progrès économiques et sociaux d’El Salvador, notamment l’amélioration du climat d’investissement, la stabilité macroéconomique et les efforts pour faire de son pays l’un des plus sûrs d’Amérique latine.

Il a affirmé que le Vietnam était prêt à promouvoir la coopération dans plusieurs domaines, proposant d’intensifier les échanges de délégations afin de consolider la confiance politique, de renforcer les consultations entre les ministères des Affaires étrangères, et d’améliorer le cadre juridique pour le commerce et l’investissement.

Nguyên Van Hai a aussi insisté sur l’importance des échanges culturels et éducatifs, les considérant comme un pilier d’une relation durable. Il a annoncé que le Vietnam envisageait d’appliquer un visa électronique pour les citoyens salvadoriens, afin de stimuler le tourisme et les échanges.

De son côté, le vice-président Félix Ulloa a adressé ses salutations amicales aux dirigeants du Vietnam. Exprimant son admiration pour l'histoire de libération et de développement du Vietnam, il a souhaité que les deux nations, toutes deux riveraines du Pacifique et ayant des orientations de développement socio-économique similaires, intensifient leur coopération, notamment à l'occasion du 15e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (2011-2025).

VNA/CVN