Vietnam - Biélorussie

Les deux ministres des Affaires étrangères font le point sur leur coopération

Réunis à Hanoï le 28 octobre, les chefs de la diplomatie vietnamienne et biélorusse ont convenu de développer leur coopération dans plusieurs domaines.

>> Phan Van Giang reçoit le chef d’état-major général des Forces armées de la Biélorussie

>> Vietnam - Biélorussie : coopération en matière de sécurité

Photo : VNA/CVN

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, s'est entretenu le 28 octobre à Hanoï avec son homologue biélorusse, Maxim Ryzhenkov, en visite officielle au Vietnam.

Lê Hoài Trung a réaffirmé l'importance que le Vietnam accorde à ses relations d'amitié traditionnelle et à son partenariat stratégique avec la Biélorussie. Il a rappelé le soutien apporté par le peuple biélorusse au Vietnam durant sa lutte d’hier pour l'indépendance et dans son processus de développement national d’aujourd’hui. Il a également salué les progrès des relations bilatérales, notamment depuis la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en Biélorussie en mai 2025, à l'occasion de laquelle les deux pays ont établi un partenariat stratégique.

Effectuant sa première visite officielle au Vietnam, Maxim Ryzhenkov a salué les progrès économiques et sociaux du pays ainsi que son rôle croissant sur la scène internationale. Il a affirmé que la Biélorussie considérait le Vietnam comme l'un de ses partenaires importants en Asie du Sud-Est et souhaitait tirer pleinement parti de leur partenariat stratégique. Il a proposé de poursuivre les échanges de délégations à tous les niveaux, de développer les liens parlementaires, la coopération entre les localités et celle entre entreprises, ainsi que les échanges entre les populations.

Les deux ministres ont fait le point sur la coopération bilatérale et la coordination entre leurs ministères.

Sur le plan politique et diplomatique, ils ont convenu de renforcer la confiance mutuelle, de maintenir des contacts réguliers, notamment à haut niveau, et d'assurer la mise en œuvre des accords et des points de convergence entre les dirigeants des deux pays. Ils ont également décidé de poursuivre les consultations politiques et de suivre régulièrement l'application des accords bilatéraux. Les deux parties coordonneront la préparation des prochaines visites de haut niveau et des activités marquant, en 2027, le 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 70e anniversaire de la visite du Président Hô Chi Minh en Biélorussie.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan économique et commercial, les deux ministres ont estimé que les échanges restaient en deçà du potentiel des deux pays et ont convenu de développer le commerce bilatéral et de diversifier les produits échangés. Ils ont souligné que la coopération économique et commerciale devait devenir l'un des principaux moteurs des relations bilatérales. Lê Hoài Trung a proposé de mieux tirer parti de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique, de renforcer les contacts directs entre entreprises et de promouvoir le commerce et les investissements. Maxim Ryzhenkov a suggéré d'étudier la création, dans chacun des deux pays, d'un centre de promotion du commerce et de l’investissement.

Les deux parties ont également convenu de développer leur coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'éducation, de la formation, du tourisme, de la culture, des sciences, des technologies et de l'innovation. Elles ont salué l'ouverture de liaisons aériennes entre Minsk et Cam Ranh, ainsi qu'entre Minsk et Phu Quôc.

Sur les questions régionales et internationales, les deux ministres ont souhaité renforcer leurs consultations et leur coordination au sein des instances multilatérales, notamment aux Nations unies.

Avant leur entretien, les deux ministres ont signé un plan de coopération entre leurs ministères des Affaires étrangères pour la période 2027-2029. Maxim Ryzhenkov a également invité Lê Hoài Trung à effectuer une visite officielle en Biélorussie en 2027, invitation que ce dernier a acceptée.

VNA/CVN