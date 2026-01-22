XIVᵉ Congrès du Parti

Le Vietnam, pilier diplomatique et moteur économique de la région

Dans un contexte géopolitique régional marqué par l’instabilité, le Vietnam s’affirme de plus en plus comme un acteur central contribuant à la stabilité et à la coopération au sein de l’ASEAN. Selon la Docteure Julia Roknifard, Professeure associée en relations internationales à l’Université Taylor (Malaisie), le Vietnam n’est plus seulement un centre de production, mais s’impose désormais comme un pilier diplomatique majeur de la région.

Depuis son adhésion à l’ASEAN en 1995, le Vietnam a connu une transformation profonde, devenant un maillon indispensable des chaînes d’approvisionnement mondiales grâce à une stratégie axée sur les exportations et au maintien d’une forte stabilité sociale. Son intégration étroite dans les réseaux économiques internationaux lui confère des avantages compétitifs notables, notamment des coûts de production attractifs et une capacité d’approvisionnement fiable, lui permettant de mieux saisir les opportunités économiques que nombre de pays voisins.

Cette réussite économique ne se limite pas à la croissance : elle renforce également la confiance de la population dans la gouvernance de l’État, favorisant la cohésion sociale et la résilience face aux pressions extérieures. Pour l’experte, cette stabilité intérieure constitue un socle essentiel permettant au Vietnam de mener une politique étrangère cohérente, assurée et proactive.

Sur le plan diplomatique, le Vietnam a consolidé sa crédibilité internationale en accueillant avec succès d’importants événements multilatéraux, illustrant sa politique de multilatéralisation et de diversification de ses relations extérieures. Son attachement constant aux principes de non-ingérence et de neutralité dans les conflits régionaux en fait un partenaire fiable et une force de consensus au sein de l’ASEAN.

À l’avenir, le rôle du Vietnam devrait continuer de s’élargir, notamment dans l’élaboration de cadres de sécurité communs pour l’ASEAN, couvrant la gestion des catastrophes naturelles et la protection des voies maritimes stratégiques. Le pays est également bien placé pour contribuer à la mise en place de mécanismes régionaux de réponse aux menaces sécuritaires, tant traditionnelles que non traditionnelles.

Dans les relations bilatérales avec la Malaisie, de nouvelles perspectives de coopération se dessinent, en particulier dans le domaine de la sécurité maritime en mer Orientale et dans le détroit de Malacca. Fort de ses acquis économiques et diplomatiques, le Vietnam est ainsi appelé à jouer un rôle d’ancrage de la stabilité régionale et à promouvoir les projets de connectivité financière et infrastructurelle au sein de l’ASEAN, affirmant davantage son influence dans la nouvelle phase d’intégration régionale.

VNA/CVN