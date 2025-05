Le secrétaire général Tô Lâm rencontre le président français Emmanuel Macron

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que la France est le premier partenaire stratégique global du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE). Il a affirmé la volonté du Vietnam de renforcer une coopération multiforme avec la France, soutenant son rôle et sa voix sur les scènes régionale et mondiale. Il a proposé que les deux pays continuent de tirer parti de leurs convergences pour traiter harmonieusement les questions régionales et internationales.

Le président Emmanuel Macron s’est réjoui de sa première visite d’État au Vietnam, un partenaire clé dans la politique de la France en Indo-Pacifique. Il a mis en avant la spécificité des relations franco-vietnamiennes, marquées par de nombreuses étapes historiques, aujourd’hui fondées sur la confiance mutuelle et le respect réciproque.

Les deux dirigeants se sont félicités des avancées notables obtenues ces derniers temps, notamment dans les domaines économique et commercial, les échanges de haut niveau, et le soutien mutuel dans les forums internationaux et régionaux.

Les deux parties ont affirmé leur volonté de donner la priorité au renforcement de la coopération dans les domaines politique et diplomatique, défense et sécurité - y compris la cybersécurité -, commerce, investissement, économie maritime, développement, et échanges entre les peuples, notamment dans la culture, l’éducation et la formation. Elles ont convenu de promouvoir la signature d’accords de coopération dans de nombreux domaines.

Les deux dirigeants ont également convenu d’intensifier leur coopération dans la transition énergétique. La France soutiendra le Vietnam dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), et l’élargira à l’énergie nucléaire, à la formation de ressources humaines, ainsi qu’aux applications pacifiques de l’énergie atomique, notamment dans le domaine médical. Ils ont exprimé leur volonté de faire émerger des projets emblématiques comme nouveaux symboles de coopération à la nouvelle ère du développement du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a proposé que la France accompagne le Vietnam pour faire des sciences et des technologies un nouveau pilier de leur coopération. Il a appelé à un soutien dans des secteurs stratégiques tels que l’aérospatiale, les biotechnologies, le numérique, les semi-conducteurs, les technologies quantiques, l’économie numérique, ainsi que la formation de personnel hautement qualifié.

Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer la coopération dans les infrastructures stratégiques, les transports urbains et ferroviaires.

Le président français a salué les engagements internationaux du Vietnam dans les institutions multilatérales, notamment en matière de développement durable, de protection de l’environnement, de réduction des émissions et d’adaptation au changement climatique. Il a réaffirmé l’engagement de la France à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de ces engagements.

Les deux parties ont en outre décidé de coopérer davantage dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, dans le domaine de la santé, en particulier la recherche sur les vaccins, le dépistage précoce des maladies graves, ainsi que l’application des sciences et technologies dans les soins médicaux.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm et le président Emmanuel Macron ont échangé leurs points de vue sur plusieurs questions internationales d’intérêt commun. Ils ont convenu de privilégier le dialogue pour résoudre les conflits, ont appelé à la pleine mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), et ont soutenu tous les efforts visant à parvenir rapidement à un Code de conduite (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Ils ont également souhaité renforcer leur coopération dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies, le sauvetage, les secours, et la lutte contre la criminalité organisée, transnationale et la cybercriminalité.

Enfin, les deux parties ont affirmé leur volonté de renforcer la coopération Vietnam - France dans l’intérêt des deux pays, tout en contribuant au développement des relations Vietnam - Union européenne et France - ASEAN. Elles ont réaffirmé leur engagement commun en faveur du multilatéralisme et de la construction d’un ordre international équitable, démocratique et fondé sur le droit international, avec un rôle central pour les Nations unies.

VNA/CVN